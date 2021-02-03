Biden’dan Göçmen Aileleri Birleştirme Sözü

Başkan Joe Biden, Salı günü eski Başkan Donald Trump’ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci bir grup kararnameye daha imza attı.

Ailelerin ayrılması, sınır güvenliği ve yasal göçü içeren bu kararnamelerle Biden’ın görevdeki ilk iki haftasında göç konusunda imzaladığı kararname sayısı dokuza çıkmış oldu.

Kararnameleri imzalarken “Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum” diyen Biden, “Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Ailelerin bir araya getirilmesi için imzalanan kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı hedefliyor. Tam rakam net olmamakla birlikte mahkeme belgeleri 5 bin500 kadar çocuğun Trump’ın başkanlığı döneminde ailelerinden ayrıldığını ortaya koyuyor.

Sınır güvenliğiyle ilgili kararname ise ABD mahkemelerine sığınma başvurusu yapanların Meksika sınırında bekletilmesini engelliyor. Biden, seçim kampanyası sırasında Trump’ın “Meksika’da bekle” politikasını sona erdirme sözü vermişti.

Biden’ın kararnameleri Corona virüsünün yayılmasını önlemek için Trump yönetimi tarafından konulan ve Amerikalı yetkililere sınırı yasa dışı şekilde geçerken yakalanan herkesi geri gönderme hakkı tanıyan uygulamayı ise içermiyor.

Beyaz Saray ayrıca yasal göç sistemi önünde engel oluşturan son düzenlemelerin, politikaların ve yönetmeliklerin de tepeden tırnağa inceleneceğini bildirdi.

Eski Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği ilk hafta imzaladığı göç kararnamelerinin etkisi İç Güvenlik Bakanlığı’nın bunları uygulama öncelikleri arasında almasıyla bir aydan sonra hissedilmişti.

Trump’ın sınır politikalarını ve sığınmayı zorlaştıran politikalarını tersine çevirmenin aylar alabileceğini söyleyen Biden’ın yardımcılarından Roberta Jacobson, İspanyolca medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada izleyicilerini ABD’ye gelmeleri için cesaretlendirmemelerini istedi. “Bu doğru zaman değil” diyen Jacobson, yeni bir sistem oluşturma sürecinin ortasında olduklarını ve yolculuğun da çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Salı günü Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de bu sözleri tekrarlayarak bunun yasa dışı göçmenlerin ABD’ye gelmesi için doğru bir zaman olmadığını söyledi.

Eski Başkan Trump’ın göç düzenlemelerinden bazıları Başkan Biden’ın bir kalem darbesiyle değiştirebileceği şeyler olsa da bazı kalıcı politikaların değiştirilmesi için Kongre’nin onayı gerekiyor. Bunun ise Barack Obama ve George W. Bush yönetimlerinde olduğu gibi Kongre’deki bölünme nedeniyle başarısız olabileceği sanılıyor.

Merkezi Wshington’da bulunan Göç Politikası Enstitüsü’nden Sarah Pierce’e göre Trump 2016’da başkan olduğunda sınır güvenliği, kampanyasının en önemli konularından biriydi. Biden’ın ABD-Meksika sınırında yasadışı göçte artışı önleyememesi, 2022 Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in eline koz verebilir.

Öte yandan bugün Senato, Biden’ın İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas’ı Cumhuriyetçiler’in güçlü muhalefetine rağmen 43’e karşı 56 oyla onayladı.

61 yaşındaki Mayorkas, Biden’ın eski başkan Donald Trump’ın göç politikalarını geri çevirme çabalarının da odağındaki isim olacak.