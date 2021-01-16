Biden’dan itiraf gibi açıklama: Düzelmeden önce çok daha kötüye gidecek

ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden, ekonomi planlarının ardından corona virüsüyle mücadelesine ilişkin de kritik açıklamalarda bulundu.

20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak olan Biden, salgın süreciyle ilgili mevcut durum ve ilerleyen dönemde yapmak istediklerini anlattı. Trump yönetimini eleştiren Biden, “Durum düzelmeden önce çok daha kötüye gidecek. Yaptığımız değişikliklerin istatistiklere yansıması biraz zaman alacak” dedi.

100 GÜNDE 100 MİLYON DOZ

Görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı uygulanmasını hedeflediğini belirten Biden, “Bunun gerçekçi olup olmadığını soruyorlar. İnanıyorum başarabiliriz. Şimdi büyük hedefler koyma zamanı” ifadelerini kullandı.

Mevcut aşı dağıtım çalışmalarını eleştiren Biden, “Bugün sorduğunuzda kimlerin aşılandığını bilmiyorlar. Çok sayıda aşı dondurucularda bekliyor. Aşı olmak isteyenler olamıyor” dedi.

STOKLAR İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL

Biden, stokların şu an için yeterli miktarda olmadığını ancak artırmak için çalışacaklarını söyledi. Biden, aşıya erişimi artırırken ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) tavsiye ettiği takvim ve doz sayısının dışına çıkılmayacağının altını çizdi. Biden, herkesin FDA’nın tavsiye ettiği takvime uygun olarak 2 doz aşı olacağını belirtti.

MÜZELER VE OKULLAR MERKEZ OLABİLİR

Biden daha fazla kişinin aşılanması için binlerce merkeze ihtiyaç olduğunu vurguladı. Federal Acil Durum Dairesi’ne (FEMA) göreve geldiği ilk günlerde talimat vereceğini belirten Biden, görevdeki ilk bir ayı sona erdiğinde 100 yeni aşılama merkezinin kurulmuş olacağını ve milyonlarca kişinin bu merkezlerde aşı olacağını kaydetti. Biden, okulların, müzelerin, stadyumların bu amaçla kullanılabileceğini belirtti.

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