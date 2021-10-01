Biden’dan Kongre’ye İkna Ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden Cuma günü Kongre’yi ziyaret ederek, Temsilciler Meclis’indeki Demokratlarla görüştü.

Biden, gündemini tehdit eden bölünmelerin üstesinden gelmeye ve güvenlik ağı programlarını desteklemek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve ülkenin yollarını ve köprülerini yeniden inşa etmek için yasalar çıkarmaya çağırdı.

Biden’ın Kongre’yi, Temsilciler Meclisi üyelerinin hükümetin kapanmasını kıl payı önlediği ve Senato’dan geçmiş olan 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı için Temsilciler Meclisi’nde yapılması beklenen oylamanın ertelendiği çalkantılı bir haftanın son gününde ziyaret etti.

Demokratlar arasında sağlık, eğitim ve iklim önlemlerini finanse edecek multi-trilyon dolarlık paketin boyutu konusunda yeni anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

Başkan Biden’ın kapalı kapılar arkasındaki toplantıda, Demokratlar’ın şu anda ılımlıları ve ilericileri ayıran iki büyük harcama yasasını geçirmek için yeterli oya sahip olmadığını kabul ettiği belirtiliyor.

Biden, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Altı dakika, altı gün veya altı hafta içinde olması önemli değil. Bunu halledeceğiz” dedi.

Demokrat Parti içindeki ilerici kanat, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye, 3,5 trilyon dolarlık iç yatırım tasarısı garanti altına alınana kadar 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını oylamaya sunmaması için baskı yapıyor. Ilımlı kanat paketin maliyetinin yüksek olduğu görüşünde.

Biden’ın ziyareti Demokratlar’ı umutlandırdı

ABD Başkanları Kongre’yi nadiren ziyaret eder ve genelde Kongre üyeleriyle görüşmek üzere onları Beyaz Saray’a çağırmayı tercih ederler. Demokratlar, Biden’ın ziyaretler inin ilerleme sağlanmasına yardımcı olabileceğini umduklarını söylediler.

Temsilciler Meclisi üyesi Dean Phillips toplantıdan önce “Başkan, hem güven boşluğunu hem de zamanlama boşluğunu kapatabilecek tek kişi olabilir” dedi.

Temsilciler Meclisi üyeleri Biden’a, paketin maliyetinin2 trilyon dolara düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu, başlangıçtaki 3,5 trilyon dolarlık teklife göre oldukça düşük bir rakam.Ama aynı zamanda da kilit konumdaki ılımlı Senatör Joe Manchin’in destekleyeceğini söylediği 1,5 trilyon dolara yakın bir rakam.

Meclis’teki demokratik liderlerin, çıkmazı daha önce çözmek için net bir planı olmadığı görülüyordu.

Temsilciler Meclisi’nin iki numaralı Demokrat ismi Steny Hoyer, Biden’ın ziyareti öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, herkesi memnun edecek bir noktaya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Biden’ın partisi Temsilciler Meclisi’nde kısıtlı bir çoğunluğa sahip. O yüzden de yollar ve diğer altyapı harcamalarıyla iki katına çıkan altyapı paketiyle çok fazla oy kaybetmeyi göze alamıyor. Tasarı iki partinin de desteğiyle Senato’dan geçmişti.

İlericiler, Demokrat senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema’nın Biden’ın sosyal harcamaları artırma ve iklim değişikliğiyle mücadele planının boyutuna karşı çıkmasına kızgın.

Senato’da, Demokratlarla, hepsi trilyonlarca dolarlık tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçiler 50-50 eşit durumda.Bu nedenle Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitliği bozan oyuyla tasarıyı geçirebilmesi için Demokratlar için her oy gerekli.

Sinema, tasarıyı görüşmek üzere Biden ile birden çok kez bir araya geldi.

Sinema’nın, Cuma günü Arizona’da olmasına rağmen, Beyaz Saray ile iletişiminin devam ettiği belirtildi.