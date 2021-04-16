Biden’dan Kongre’ye Silah Tasarısı Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden başkanlığı sırasında ilk kez bir dünya lideriyle yüz yüze görüştü. Biden, Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Yoshihide Sugaile bir araya geldi.

Başkan Biden, iki liderin ortak düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ateşli silahlar konusuna değindi. Biden, ABD’de ateşli silahların neden olduğu ölümlerin ülke için ‘‘utanç kaynağı’’ olduğunu söyledi.

Biden, Kongre’nin askeri türde saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli silahları yasaklamasını istedi. Biden ABD Senatosu’ndan geçen ve 2004 yılında süresi dolan benzer bir yasağın mimarıydı.

ABD’de son olarak Perşembe gece geç saatte Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Evrensel sicil kontrollarını güçlü şekilde desteklediğini belirten Biden, Kongre ve Senato’dan konuyla ilgili hızla harekete geçmelerini istedi. Biden ‘‘Temsilciler Meclisi’nden geçen silah tasarısını gündeme almayı reddeden Senato’daki Cumhuriyetçi dostlarımı hızla harekete geçmeye davet ediyorum’’ diye konuştu.

‘‘Silah üreticileri de dava edilebilmeli’’

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ise gün içinde yaptığı açıklamada Kongre’nin silahlı saldırı kurbanlarının silah üreticilerini dava etmesinin de önünü açması gerektiğini söyledi.

Demokratlar’ın liderliğindeki Temsilciler Meclisi bu yıl silah satın alanların sicil kontrollarının sıkılaştırılması konusundaki bir yasa tasarısını kabul etmişti. Ancak tasarı Senato’da özellikle de silah sahiplerinin etkisinin fazla olduğu kırsal eyaletlerden mufalefetle karşılaştı.

Senato’daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler konuyla ilgili olası bir orta yolu bulmak için görüşüyor. Birçok eyaletin saldırı silahı konusunda getirdiği yasaklar olsa da Kongre Biden’ın önerdiği saldırı silahı yasağı tasarısını henüz ele almadı.

Amerika’da her gün bir silahlı kitle saldırısı olduğuna dikkat çekecen Biden, ‘‘Artık ölenleri sayamıyoruz, bu ülkemiz için bir utanç’’ diye konuştu. Silah sahibi olanların kendilerinin de sicil kontrolları ve saldırı silahlarının satışının yasaklanmasını desteklediklerini belirten Biden, ‘‘Kim bir seferde 40 ya da 20 mermi atan silahlara ihtiyaç duyar ki?’’ diye sordu.

Anketler silah kanunlarının sıkılaştırılmasına kamuoyunda güçlü destek olduğunu gösteriyor.

ABD, 100 kişiye düşen 121 ateşli silahla dünyada bireysel silahlanmanın açık arayla en yoğun olduğu ülke. Son yıllarda ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da istikrarlı şekilde arttı.

Silah Şiddeti Arşivi adlı araştırma grubuna göre geçen yıl 43 bin 539 Amerikalı silahlı şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık yarısının ölüm nedeni intihar olarak açıklandı.

ABD’de yalnızca geçen ay kitlesel silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti. Kitle silahlı saldırıları manşetlere en çok çıkan haberlerden olsa da bunlar ABD’de ateşli silahlar nedeniyle her yıl meydana gelen ölümlerin yüzde birinden azını oluşturuyor.

Indianapolis’te FedEx kargo şirketine düzenlenen silahlı saldırı geçtiğimiz günlerde Atlanta’daki masaj merkezlerine ve Boulder’da bir markete düzenlenen saldırının ardından geldi. Polis bu saldırıların zanlılarının silahlarını yasal yollarla satın aldıklarını bildirmişti.

Biden’a sorulan bir diğer soru da İran’la başlayan dolaylı görüşmeler oldu. Joe Biden, Tahran’ın yüzde 60 oranında urayum zenginleştirmeye başlamasını desteklemediklerini ve bunun anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi. İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı adıyla bilinen uluslararası nükleer anlaşmaya iki ülkenin de geri dönmesi için dolaylı görüşmelerde yer almasını ise memnunlukla karşıladıklarını kaydetti. Biden, bence bu anlaşmadan hiç çıkmamalıydık’’ diye konuştu.

Biden Japonya Başbakanı Yoshihide Sugaile yaptıkları görüşmede Çin kaynaklı küresel sorunlar ve Kuzey Kore konularında birlikte çalışma kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti.

Görüşmedeki diğer önemli konuların Çin’in Tayvan üzerinde artan askeri baskısı, Hong Kong üzerinde artan kontrolu ile Şincan’daki Müslüman Uygurlar’a yönelik baskısı olduğu sanılıyor.





Suga, Çin ile Çin’in Hint Pasifik bölgesindeki eylemleri çerçevesinde açık diyaloğa girilmesi gerekliliği konusunda Biden ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Biden ise ABD ve Japonya’nın 5G teknolojisi, yapay zeka, ve yarı iletkenlerin tedarik zinciri gibi alanlarda ortak yatırım yapacaklarını bildirdi.