Biden’dan maske zorunluluğunu kaldıran Cumhuriyetçi valilere: Neandertal kafalılar

Günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce soyu tükenmiş bir insan türü olan Homo neanderthalensis, namı diğer Neandertalleri bilimsel olmayan bazı kanaat odaklarının geri ve aşağı gören yaklaşımlarına bir yenisini ‘süper gücün’ başındaki kişi ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, bazı Cumhuriyetçi Partili valilerin eyaletlerinde maske zorunluluğunu kaldırmasını eleştirmek isterken Neandertallere karşı ‘ırkçılık’ diye nitelenebilecek bir açıklama yaptı.

Teksas ve Mississippi eyaletlerinde maske zorunluluğunun kaldırılmasını “Bence büyük hata” diye eleştiren Başkan Biden, bugüne 78 milyon doz aşı yapılmış olmasının kamu sağlığı önlemlerinin kaldırılması için bir neden oluşturmadığını söyledi.

“İhtiyacımız olan son şey, bu arada her şeyin yoluna girdiğine, maskeyi çıkarmaya, (pandemiye) unutmaya dair Neandertal zihniyet” diyen Biden, maske, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin hala önemli olduğunu belirtti.

Mississippi Valisi Tate Reeves ise ABD Başkanı’na şu yanıtı verdi:

“Mississippililerin terbiyeciye ihtiyacı yok. Vaka sayıları düştükçe kendi tercihlerini değerlendirebilir ve uzmanları dinleyebilirler. Bence Amerikalılara hakaret etmek yerine güvenmeliyiz.”

Teksas Valisi Greg Abbott da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Tekasaslılara Kovid-19’un bitmediğini net şekilde söylediğini savundu.

Poliitico’ya konuşan sözcü şunları söyledi:

“Teksas’ın halın ve KOBİ’lerin kendi kararlarını vermesine izin verirken elinde Kovid’le mücadele edecek araç gereç ve bilgi var.”

“Tedavi olanlar, aşılar, hastaneye kaldırılmalarda azalma ve Teksaslıların kullandığı güvenli yöntemlerden net şekilde anlaşılıyor ki, eyaletin yetkilerini dayatmasına gerek yoktur. Artık yapmamız gereken, Teksaslılar için normalliği ve geçim kaynaklarını yeniden tesis etmek.”

Çoğu eyalet kısıtlamaları aşamalı gevşetirken, Teksas ve Mississippi maske zorunluluğunu kaldırmanın yanısıra tüm işyerlerinin tam kapasite açılmasına izin verdi.

‘Süper güç’ ABD, teyitli 28.7 milyon enfeksiyon ve 519 bin ölümle Kovid-19’u en ağır geçiren ülke. Ülkenin halk sağlığı alanında en üst düzey yetkilileri, koronavirüsün yayılmaya devam ettiği, üstelik daha bulaşıcı varyantlarının çıkmasının aşılamayla ilerleme kaydedilmesini tehlikeye soktuğu uyarısı yapıyor.