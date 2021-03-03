Biden’dan Maske Zorunluluğunu Kaldıran Valilere Eleştiri

Başkan Joe Biden, Çarşamba günü, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararının ‘‘Neandertal’’ düşünce yapısından kaynaklandığını söyledi. Biden, Corona virüsü vaka sayılarının yükselmekte olduğuna vurgu yaptı.

Biden, kararın büyük bir hata olduğu görüşünü dile getirdi, ‘‘Umarım şimdiye kadar herkes bu maskelerin büyük fark yarattığını anlamıştır’’ diye konuştu.

Aşılara erişim oranının artmasının da büyük fark yarattığını belirten Biden, ancak maske takma, elleri yıkama ve sosyal mesafeye dikkat etmenin hala kritik önem taşıdığını söyledi.

Biden ‘‘İhtiyacımız olan son şey, ‘her şey iyi, maskelerinizi çıkartın’ diyen Neandertal düşüncedir. Maske takmak hala önemli’’ diye konuştu.

ABD’de 511.000 kişinin Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Biden, herkesin aşılanmasının da zaman alacağını kaydetti.

ABD yönetimi şu ana kadar 100 milyondan fazla aşı dozunu dağıttı ve 50 milyon Amerikalı’ya bu dozları uyguladı. Buna rağmen ülkede günlük vaka sayısı federal verilere göre 50 binin üzerinde seyrediyor.

Biden bilimin takip edilmesinin önemine dikkat çekti ve ‘‘Ellerinizi yıkayın, sıcak su kullanın, bunu sık sık yapın. Maske takın ve sosyal mesafenizi koruyun. Bunları bildiğinizi biliyorum. Keşke bazı seçilmiş yetkililerimiz de bilseydi’’ dedi.

Teksas Valisi Greg Abbott, Salı günü Corona virüsü kısıtlamalarını başka hiçbir eyalette olmadığı kadar gevşetmişti. Maske yasağını kaldıran Abbott, birçok işyerinin de gelecek hafta neredeyse tam kapasiteyle faaliyete başlayabileceğini bildirmişti.

Mississippi Valisi Tate Reeves de Salı günü eyalette maske zorunluluğunu ve işyerleri için Corona virüsü kısıtlamalarını kaldırmıştı.

Federal hükümetten Merck-J&J ortaklığına destek

Beyaz Saray Corona virüsü danışmanı Andy Slavitt, federal hükümetin ecza firmaları Merck ve rakibi Johnson & Johnson’ın aşı üretimini hızlandırmak için başlattıkları ortaklığa 100 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Slavitt bu desteğin J&J firmasının tek dozluk aşısının üretimini hızlandıracağını kaydetti.

J&J federal hükümete Mayıs sonunda 200 milyon doz, küresel düzeyde de 2021 sonuna kadar yaklaşık bir milyar doz teslim etmeyi planladığını kaydetmişti.

Slavitt, zamanla Merck’in desteğinin Johnson & Johnson aşısının üretim kapasitesini ikiye katlayacağına inandıklarını kaydetti.

Biden Salı günü yaptığı açıklamada ABD’nin Mayıs ayına kadar tüm yetişkinleri aşılayacak aşı dozuna sahip olacağını belirtmişti.

J&J, Pfizer ve Moderna federal hükümetle toplamda 700 milyon aşı dozu için anlaşma yaptı.

American ve United çalışanlarına J&J aşısı yapmaya başlıyor

ABD’de Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havayolu sektörü geliyor. American Airlines ve United Airlines şirketleri Perşembe günü (4 Mart) Johnson & Johnson’ın tek dozluk aşısını çalışanları için Chicago’daki O’Hare Havaalanı’nda temin etmeye başlayacaklarını bildirdi.

ABD havayolu şirketleri çalışanlarının aşılanmasını zorunlu tutmuyor. Ancak aşıyı havayolu sektöründe iyileşmenin temel koşulu olarak gören bu şirketler çalışanlarını aşı olmaya teşvik ediyor.

United Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Scott Kirby, Ocak ayında yaptığı açıklamada Corona virüsü aşısının çalışanlar için zorunlu tutulabileceğini kaydetmişti. Çarşamba günü şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şirketin daha fazla aşı tedarik edilince bunu tekrar gündeme alacağı bildirildi.

United Chicago’da şehir yetkilileri ve yerel sağlık yetkilileriyle birlikte aşı dağıtımı için çalışıyor. Aşılar Chicago’da yaşayan ya da çalışan personele randevu sistemiyle yapılacak. Koşullardan biri de çalışanların kabin ekibinden ya da 65 yaş üzerinde olması.

Delta Airlines da Şubat ayında Atlanta’da Georgia eyaletinin aşı kriterlerine uygun düşen çalışanlarını aşılamak için bir aşılama merkezi kurmuştu.