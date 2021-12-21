Biden’dan Omicron’la Mücadelede Yeni Plan

Başkan Joe Biden Omicron varyantı vakalarının artmasının ardından pandemiyle mücadelede yeni plan açıkladı. Bu kapsamda halka 500 milyon adet ücretsiz hızlı test kiti gönderilecek ve sağlık personeline destek vermek üzere bin asker daha görevlendirilecek.

Başkan Biden yeni planı Salı günü Beyaz Saray’da kamuoyuna açıkladı. Beyaz Saray’ın da ayrıntılandırdığı plana göre, Biden yönetimi Ocak ayından itibaren 500 milyon test kitini ücretsiz olarak doğrudan Amerikalılar’a göndermeye başlayacak.

Yeni açılacak bir internet sitesi üzerinden ücretsiz test kiti siparişi verilebilecek ve bu kitler posta yoluyla yine ücretsiz olarak gönderilecek.

Biden yönetimi daha önce Amerikalılar’ın test kitlerini kendileri satın alarak sağlık sigortası şirketlerinden parasını talep etmelerini belirtmişti. Yeni plan kapsamında ABD yönetimi ücretsiz Covid testlerini doğrudan Amerikalılar’a ilk kez göndermiş olacak.

Biden yönetimi Google ile çalışıyor

Federal hükümet plan kapsamında yeni test merkezleri kuracak ve daha fazla sayıda test kiti üretilmesi için Savunma İmalat Yasası kullanılacak. Federal olarak desteklenen ilk test merkezinin bu hafta New York’ta açılması bekleniyor.

Beyaz Saray yetkilileri, “yakınımda ücretsiz Covid testi” şeklinde arama yapılabilmesi ve bu test merkezlerine ulaşılması için Google ile de çalıştıklarını belirtti.

Ancak Biden yönetiminin sağlayacağı test kiti miktarının yeterli gelmeyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar haftada iki Covid testi yapılmasını tavsiye ediyor. Kar amacı gütmeyen Kaiser Aile Vakfı’na göre bunun için ABD’de 12 yaş ve üstü için her ay 2,3 milyar test kiti gerekiyor. Bu da Biden yönetiminin sağlayacağı ücretsiz test kiti miktarının beş katı.

Bin asker daha görevlendirilecek

Biden yönetimi yeni plan kapsamında hastanelere destek amacıyla tıbbi beceriye sahip olan bin askeri daha görevlendirmeye hazırlanıyor. Buna ek olarak Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire ve Vermont eyaletlerine federal sağlık personeli gönderiliyor.

Takviye solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek hastanelerin kaynaklarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) hastanelerin dolması ve hastaların başka sağlık merkezlerine nakledilmesinin gerekmesi ihtimaline karşı yüzlerce ambulans ve sağlık ekibi görevlendirecek. New York ve Maine’e şimdiden ambulans; New Hampshire, Vermont ve Arizona eyaletlerine de sağlık ekipleri gönderildi.

Biden: “Bugün hazırlıklıyız ve daha fazla şey biliyoruz”

Başkan Biden yeni planı açıkladığı konuşmasında, “Omicron konusunda endişelenmeliyiz ancak panik olmamalıyız” dedi.

Biden Omicron varyantı hızlı bulaşsa da ülkenin karşı karşıya olduğu durumun pandeminin başladığı 2020 yılı başlarından farklı olduğunu, o dönem aşı, tedavi ve tıbbi ekipman sıkıntısının olduğunu hatırlattı.

Şu aşamada yeniden kapanmaya gidilmesine gerek olmadığını belirten ABD Başkanı Biden, “Mart 2020’de değiliz. 200 milyon kişi aşılandı. Bugün hazırlıklıyız ve daha fazla şey biliyoruz” dedi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Pazar günü Teksas’ın Dallas kentinde eski Fox News sunucularından Bill O’Reilly’nin sunduğu canlı bir program sırasında takviye doz aşısını yaptırdığını söylemiş, izleyicilerden bazılarının buna tepki göstermesi üzerine Trump ‘’Yapmayın’’ diyerek tepkileri savuşturmaya çalışmıştı.

Başkan Joe Biden, “Ben de takviye dozumu yaptırdım. Geçen gün eski Başkan Trump da takviye dozunu yaptırdığını açıkladı. İkimizin hemfikir olduğu az sayıda şeyden biri olabilir” dedi. ABD Başkanı televizyon ve sosyal medyada aşı konusundaki dezenformasyona da tepki gösterdi.

“Aşı hala virüse karşı ana savunma aracı”

Yetkililer aşının hala virüse karşı ana savunma olduğunu vurguluyor. Araştırmalar takviye dozların Omicron varyantına karşı güçlü koruma sağladığını gösteriyor.

Aşılanmış olanların virüse yakalandığı vakalar görülse de, veriler virüse yakalanan aşılanmış kişilerin hastalığı ağır geçirme riskinin daha düşük olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar Omicron varyantının Delta dahil olmak üzere virüsün diğer varyantlarına göre daha kolay yayıldığı konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), 204 milyon kişinin yani ülke nüfusunun yüzde 61’inin tamamen aşılandığını; yalnızca 60,8 milyon kişinin takviye yani üçüncü doz aşısını yaptırdığını belirtiyor.

CDC’nin tanımına göre ABD’de iki doz aşısını yaptırmış olanlar şu an için tamamen aşılanmış olarak kabul ediliyor.