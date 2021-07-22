Biden’dan pandemi işsizlik yardımları yüzünden kimsenin çalışmadığından yakınan işverene tavsiye: Daha fazla maaş öde

CNN’in Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde düzenlediği yerel meclis formatındaki toplantıda eleman bulamadığından yakınan bir restoran zinciri sahibi, Başkan Joe Biden’dan federal işsizlik yardımları sona erene dek işe girmeyi daha cazip hale getirmek için daha fazla ücret ödemesi tavsiyesi aldı.

Toplantıda söz alan Cumhuriyetçi Parti destekçisi restoran sahibi John Lanni, eyalet ve ülke çapında çok çalışkan yüzlerce ekip üyesi istihdam ettiklerini, her gün daha fazlasını işe almak istediklerini ve şimdiki önceliklerinin işgücü bulmak olduğunu belirtip Demokrat Partili Başkan’a henüz işe dönmeyenleri çalışmaya teşvik için ne planladığını sordu.

Ohio restaurant owner wants to know how Biden Administration plans to incentivize getting people back to work Biden says restaurants and tourism industry will be in a bind for a while. Says wages need to be increased #CNNTownHall pic.twitter.com/7UxTlZ5kqM — Brie Jackson (@PositivelyBrie) July 22, 2021

İki noktaya dikkat çekmek istediğini söyleyen Biden, şöyle devam etti:

“İlkin, fark ettiysen, biz sizin işin kapanmamasını sağladık. Restoranların açık kalmasını garantiye almak için milyarlarca dolar harcadık ve bu arada garson olarak çalışan çok sayıda erkek ve kadın artık bu işi yapmak istemediklerine karar verdi, zira daha yüksek maaşlı başka fırsatlar ortaya çıktı, çünkü şimdi pek çok işyeri, istihdam alanı açılıyor… Restorandaki işe geri dönmemek ile fabrikadaki işe geri dönmemek arasında pek fark yok. Dolayısıyla insanlar fırsat değişikliği, yaptıkları değiştirme arayışı içinde… Dolayısıyla çalışan eksikliği çekiliyor… O yüzden sizin sektörünüz ve turizm sektörünün bir müddet daha gerçekten sıkışık durumda kalacağını sanıyorum.”

Biden’s response to a restauranteur who asks about how he plans to incentive people to go back to work at restaurants that are struggling to hire is basically that they should pay more pic.twitter.com/sOhB1Hy3dq — Aaron Rupar (@atrupar) July 22, 2021

Daha sonra CNN moderatörü Don Lemon Biden’a “John işe alacak insan arıyor. Ülke çapında 39 restoranı var. Ona yardım etmek için yapabileceğiniz bir şey var mı, yani çalışan bulması lazım” hatırlatmasını yaptı.

Her şeyden önce John’un işini kapatmaması için milyarlarca dolar sağlayarak üstlerine düşeni yaptıklarını tekrarlayan Biden, ardından şöyle konuştu:

“İkinci olarak, John, benim tahminimce, saatte 7-8 dolar ücret artı bahşişler, bence, John saatte 15 mangır ya da daha fazlasını bulman gerekecek. Halihazırda bunu ödüyor bile olabilirsin.”

ABD’de 2021 başından beri yüzde 6’da seyreden işsizlik oranı federal yardımlara bağlanıyor, zira işsiz vatandaş haftada ortalama 338 dolarlık eyalet işsizlik yardımına ilaveten 6 Eylül’e dek haftada 300 dolar federal yardım da alıyor. 638 dolarlık toplam haftalık yardım da haftada 40 saat çalışan bir eleman için saat başına 15.95 dolar kazanmaya denk geliyor. Hepsi Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen 25 eyalet, haftalık 300 dolarlık ilave federal yardımı reddederek işgücü noksanlığını çözmeye çalışıyor.

Yüksek işsizlik oranının federal yardımlardan kaynaklandığı tezini ısrarla reddeden Biden ise yerel halkla buluşmasında da şunları söyledi:

“Bunun ciddi bir etkisi olduğuna dair sağlam bir kanıt görmedim. Farz edelim sizin dediğiniz gibi olsun. Federal yardım birkaç ay sonra bitecek. Eğer sizin dediğiniz gibiyse, bittiğinde, John’un da sorunu kalmayacak. Ama bence insanlar 15 dolardan azına çalışmak istemiyor.”