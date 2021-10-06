Biden’dan Tayvan Konusunda Çin’le Uzlaşı Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping’le konuştuğunu ve Tayvan anlaşmasına uymak konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Biden yaptığı açıklamada “Xi’yle Tayvan hakkında konuştuk. Anlaşmaya uyacağımız konusunda mutabık kaldık. Kendisine net bir şekilde anlaşmaya uymaktan başka birşey olmadığını söyledim” dedi.

Tayvan’a ABD’nin desteği ABD ve Çin arasında sorun teşkil ediyor. Üzerinde uzlaşıya varılan anlaşmaya göre ABD, bölgede Tayvan’ı değil Çin’i resmi olarak tanıyacak ancak buna karşın Washington’un Tayvan’la ilişkileri devam edecek ve ABD Tayvan’ın kendisini savunma hakkına destek verecek.

Biden’ın bu ifadelerinin ardından Tayvan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı’nın açıklamasının ne anlama geldiğine ve ABD’nin Tayvan konusundaki duruşunun değişmediğine dair ABD’li yetkililerle temasa geçmeye çalıştıklarını açıkladı.

Biden söz konusu açıklamayı Michigan dönüşü ayaküstü gazetecilere yaptı. Bu açıklamanın tam da Çin ve Tayvan arasındaki gerilimin yükseldiği bir döneme gelmesi de dikkat çekti.

Çin, Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu iddia ederken Tayvan’sa kendisinin bağımsız bir ülke olduğunu savunuyor. Tayvan kendi toprakları ve demokrasisini Çin baskısına karşı savunacağını ifade ediyor. 70 yıldır kendi yönetimini sürdüren Tayvan’ı dünya üzerinde az sayıda ülke resmi olarak tanıyor.

Son günlerde Çin ve Tayvan arasında gerginliğin artmasıyla birlikte Tayvan, kendi hava sahasının Çin savaş uçakları tarafından 148 kez ihlal edildiğini açıkladı. ABD yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamayla Çin’i Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin’in Tayvan yakınlarında yürüttüğü askeri faaliyetlerden son derece rahatsızlık duyduğunu ve bu faaliyetlerin bölgedeki istikrara ve barışa zarar verdiğini söylemişti.