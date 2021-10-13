Biden’dan Tedarik Zinciri Zirvesi

ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirindeki tıkanıklığı gidermenin yollarını aramak için taşımacılık şirketleri, ABD’nin en büyük perakendecileri ve liman işçileri sendikalarıyla bugün biraraya geliyor.

Bazı sektörler Corona virüsü pandemisi, eleman sıkıntısı ve tüketimde artan talep nedeniyle hammadde sağlamada ve ürünlerini mağaza raflarına taşımada zorluklar yaşıyor.







Beyaz Saray’da yapılacak toplantıya perakende devleri Walmart ve Home Depot ile nakliye firması UPS’in yanısıra Los Angeles Limanı ve liman işçilerini temsil eden International Longshore and Warehouse Union adlı sendikanın yetkilileri katılacak.

Başkan Biden’ın tedarik zincirindeki sıkıntılarla ilgili bir konuşma yapması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Salı günkü basın brifinginde, “Yaşadığımız zorluklardan biri, ürünlerin limanlarımıza erişmesinde ve bu ürünlerin tüketicilere ulaştırılması yaşanan gecikmeler. Tedarik zincirindeki tıkanıklıklardan birinin bu olduğunu biliyoruz” dedi.

Psaki, Biden’ın bugünkü (Çarşamba) toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Başkan’ın limanlarda ne gibi önlemler alınacağına odaklanacağını söyledi ve bu meselenin aylardır Biden’ın önceliklerinden biri olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Maliye Bakanı Janet Yellen, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, düşük arz ve yüksek talebin yol açtığı fiyat artışının kalıcı olmayacağını, ancak bu sorunun yine de bir ya da iki ay içinde çözüme kavuşmayacağını söyledi.

“Bu, küresel ekonominin daha önce yaşamadığı bir şok” ifadesini kullanan Yellen, “Hizmetten ürüne doğru büyük bir kayma oldu, bu da tedarik zincirlerinde sıkışmalara yol açtı” dedi.

“Los Angeles Limanı deniz taşımacılığındaki tıkanıklığı azaltacak”







Beyaz Saray’dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, tedarik zincirindeki tıkanıklığı gidermek ve limanlara yanaşmak için sıra bekleyen yük gemilerini rahatlatmak amacıyla California eyaletinin Los Angeles kentindeki limanı haftada yedi gün, günde 24 saat işler hale getirmek için anlaşma yapıldığı bildirildi.

Tedarik zinciriyle ilgili sorunlar, Biden yönetiminin karşı karşıya olduğu yüksek enflasyon meselesiyle yakından ilgili. Biden’ın Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlenecek zirve sonrasındaki açıklamasında Los Angeles Limanı’nın faaliyetlerini hızlandırmak için yapılan anlaşmadan da bahsetmesi bekleniyor.

California’daki Los Angeles ve Long Beach limanları, ABD’ye deniz yoluyla giriş yapan konteynerlerin yüzde 40’ının ülkeye giriş noktası.

Los Angeles liman işletmesi, rıhtım işçileri ve ülkenin en büyük perakende ve nakliye şirketleri de tedarikteki tıkanıklığı azaltmak için harekete geçecek.

Perakendeci Walmart ile nakliye firmaları FedEx ve UPS, Los Angeles limanındaki yığılmayı gidermek için haftada yedi gün, günde 24 saat faaliyet gösterecek. Long Beach limanı, son üç haftadır bu çalışma düzeniyle işliyor.

Başkan Biden, konuşmasından önce Walmart, FedEx, UPS, Target, Samsung, Kamyoncular Sendikası ve ABD Ticaret Odası’nın temsilcileriyle sanal ortamda düzenlenecek toplantıda görüşecek.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, fiyat artışını körüklediği gerekçesiyle Başkan Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Corona yardım paketini eleştiriyor. Ancak yatırım bankası Goldman Sachs’in kısa süre önce yayınladığı bir değerlendirme, bu yılki enflasyon artışının yüzde 80’inden “tedarik edilemeyen ürünlerin” sorumlu olduğu tahmininde bulunuyor.

Senato’daki Cumhuriyetçi Partililer’in lideri Mitch McConnell, yüksek enflasyonu Biden’a yönelik eleştirilerinin odak noktası haline getirdi. Bu eleştiriler, fiyatları kontrol altına almanın, Demokrat Partililer’in 2022 Kongre ara seçimlerinde koltuklarını korumaları için bir gereklilik olduğuna işaret ediyor.

Biden yönetimiyse yüksek enflasyonun geçici olduğu konusunda ısrarlı olsa da ekonomi açılmaya başladıktan sonra tedarik zincirindeki sorunların aylardır devam ettiği görülüyor.