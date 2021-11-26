Biden’dan Ukrayna’nın Toprak Bütünlüğüne Destek

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini söyledi.

Başkan Joe Biden Şükran Günü tatilini geçirmek için gittiği Massachusetts eyaletinin Nantucket kentinde basın mensuplarına konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le görüşebileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, telefonla düzenlenen brifingde gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Tüm seçenekler masada. NATO’nun bundan sonra atmak istediği adımlara ittifak karar verecek” dedi.

NATO toplantısının en önemli gündem maddesi Rusya

ABD’li yetkilinin açıklaması, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın önümüzdeki hafta NATO’nun yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantılarına katılmak üzere yapacağı Letonya ve İsveç ziyaretleri öncesine rastladı.

ABD’li yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı “kapsamlı ve olağandışı yığınağın” Blinken’ın bu ziyaretlerinde gündemin en önemli maddesi olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, “Önümüzdeki hafta Rusya’nın Ukrayna sınırında olanlara ilişkin değerlendirmemiz hakkında konuşacağız. Masada olan seçenekleri ve NATO’nun bir ittifak olarak birlikte ne yapmak istediğini görüşeceğiz” dedi.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer son haftalarda Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgede olağandışı olarak niteledikleri askeri hareketliliğe ilişkin kaygılarını dile getirmiş, askeri hareketlilik Moskova’nın komşusu Ukrayna’ya yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Rusya ise iddiaları “korku tellallığı” olarak nitelemişti.

Donfried, Blinken’ın Stockholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşüp görüşmeyeceği konusunda ise ikili görüşmeye ilişkin yapacak bir açıklamanın olmadığını söyledi; ancak “İzlemeye devam edin” diye de ekledi.

Rusya’nın ne yapmayı amaçladığı ise belirsizliğini koruyor. Doğu-Batı gerilimi Ukrayna, Rusya ve NATO’nun askeri tatbikatlarıyla yüksek. Moskova Washington’u bu ay başında Rusya’ya yönelik nükleer bir saldırının provasını yapmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine, yaşanan son gerilimin Washington’u NATO’nun doğu kanadına kalıcı asker yerleştirme seçeneğini ciddi bir şekilde değerlendirmeye itip itmediği sorusu yöneltildi.

Donfried, soruya ayrıntılı bir yanıt vermedi; ancak NATO Dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta ittifakın 21. yüzyıldaki duruşuna ilişkin daha kapsamlı stratejiyi görüşeceğini belirtti.

“Yalnızca bu yıl Ukrayna’ya 400 milyon dolar yardım yapıldı”

ABD’li yetkiliye, “Kırım’ın ilhak edilmesinden sekiz yıl sonra Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden ihlal etmesi halinde neden bir planın hazır olmadığı ve ABD’nin Polonya Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Başbakanı’nın NATO’nun hava devriyesini derhal artırması ve Karadeniz’e yeni gemi gönderilmesi çağrılarına destek verip vermediği” soruldu.

Donfried, NATO’nun Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla son yedi yıl içinde çok adım attığını; Zelenski’nin Beyaz Saray ziyareti sırasında Ukrayna’ya 60 milyon dolarlık güvenlik yardımı açıklandığını; yalnızca bu yıl ABD’nin Ukrayna’nın topraklarını ve egemenliğini savunması için 400 milyon dolar verdiğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki taraf Ukrayna sınırı yakınlarında Rusya’nın askeri hareketliliği ve Ukrayna’ya karşı sert söylemine ilişkin endişeleri görüştü.

Sullivan ve Yermak’ın tüm tarafların gerilimi azaltmak için diplomatik çaba içinde olması gerektiği konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Yermak görüşmeye ilişkin Twitter’dan paylaştığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın “Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda güçlü desteğe ilişkin güvence verdiğini” belirttti.