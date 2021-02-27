Biden’dan ”Vakalar Artabilir” Uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas eyaletinin Houston kentine yaptığı ziyarette bir gıda bankası, sağlık merkezi ve acil durum operasyon merkezini gezdi. Biden bu merkezlerde can kayıplarına ve büyük elektrik kesintilerine neden olan fırtınanın ardından yapılan çalışmaları inceledi.

Joe Biden ve eşi Jill Biden, Houston’da Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott ve Belediye Başkanı Sylvester Turner ile bir araya geldi.

Teksas’taki fırtına evlere ve iş yerlerine büyük zarar vermiş, milyonlarca kişiyi günlerce elektrik ve içme suyundan mahrum bırakmış, 20’den fazla kişinin de ölümüne neden olmuştu.

Biden, seyahati sırasında birlik mesajını tekrarladı ve ‘‘Burada Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler olarak değil Amerikalılar olarak bulunuyoruz’’ dedi.

Biden ayrıca yönetiminin ilk 100 günde 100 milyon Corona virüsü aşısı hedefinin çok ilerisinde olduğunu ve şimdiden 50 milyon aşının dağıtıldığını söyledi.

Biden ABD’nin beş hafta içinde başka ülkelerin hepsinden daha fazla aşı yaptığını kaydetti.

ABD’de Corona virüsünden ölenlerin sayısı bu hafta yarım milyonun üzerine çıkmıştı.

Biden yeni varyantların hastaneye yatma ve vaka sayılarını arttırabileceğini söyleyerek önlemlerin hafifletilmemesi uyarısında bulundu.

Gün içinde Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall ise mevcut enerji düzenlemeleri sebebiyle Teksas Valisini eleştirdi.

Yetkili, Teksas’ın acil durum için kaynak sağlamasını mümkün kılacak kararları almadığını belirtti ve ‘‘Bu fırtınada sahip olmaları gereken rezervlere ya da jeneratör kapasitesine sahip değillerdi’’ diye konuştu.

Bu ayın 10 günü boyunca Teksas’ta beklenmedik düşük sıcaklıklar görüldü. Elektrik tüketimi artarken birçok jeneratör ünitesi donma nedeniyle çalışamaz duruma geldi.

Eyaletin Cumhuriyetçi liderleri Teksas enerji ağının dondurucu soğuklar karşısında yenilenmesi çağrılarına kulak asmamakla suçlandı.

ABD’nin diğer eyaletlerinin çoğunun elektrik sistemlerinin birbiriyle bağlantılı olması enerjinin eyaletler arasında aktarılmasını sağlıyor, ancak Teksas uzun süredir kendi bağımsız enerji ağına sahip.

Teksas Valisi Abbott geçen hafta Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nden (FEMA) ve Biden’dan eyaletin 254 ilçesinin tamamı için afet ilan etmesini istemişti. Biden ise daha önce 77 ilçe için afet ilan etmiş Pazartesi günüyse bunlara 31 tanesini daha eklemiş ve sayının daha da artabileceği mesajını vermişti.

Afet ilanı FEMA’nın geçici barınma ve tadilatlar için kaynak, sigortasız yapıların zararının karşılanması için düşük maliyetli kredi sağlanmasını ve bireylerle iş sahiplerine yardım programları oluşturmasını sağlıyor.