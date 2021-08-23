Biden’dan Zorunlu Aşı Çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Amerikan ilaç firması Pfizer’ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech’le geliştirdiği Corona virüsü aşısına tam onay vermesinden sonra yaptığı konuşmada, özel sektördeki firmalara, elemanlarına aşı zorunluluğu getirme çağrısı yaptı.

ABD’nin pandemiyle mücadelede bugün kilit bir aşamaya eriştiğini kaydeden Biden, FDA’in Pfizer-BioNTech aşısının etkili ve güvenli olduğu sonucuna vardığını ve aşıya tam onay verdiğini söyledi. “Şunu çok açık söyleyelim, eğer tam onay almadan aşı olmayacağını söyleyen milyonlarca Amerikalı’dan biriyseniz beklediğiniz o an geldi. Bugün gidip aşı olma zamanınız geldi” diyen Biden, FDA Başkan Vekili Dr. Janet Woodcock ve tüm FDA çalışanlarına gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Kariyerini bilima adayan, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partili başkanların dönemlerinde görev yapan Dr. Woodcock’un her şeyden önce bilimsel veriler ışığında aşıyı değerlendirdiğinin altını çizen Biden, klinik deneylerden elde edilen verilerle güvenlik ve etkinlik verilerinin mercek altına alındığını kaydetti.

FDA’in tam onayının dünya çapında “altın standart” kabul edildiğini vurgulayan Biden, Amerikan nüfusunun yüzde 90’ının yaşadıkları yerlere sadece 8 kilometre uzaklıkta bir aşı merkezi bulabileceklerini ve aşılarını randevu almadan, ücretsiz olarak kolaylıkla yaptırabileceklerini söyledi.

“Kaybedecek zamanımız yok, aşınızı bugün olun” diyen Biden, Delta varyantının aşısızların pandemisine dönüştüğünü, vaka sayıları bazı yerlerde düşüş gösterse de ABD çapında toplam vakaların özellikle aşısızlar arasında hala yükseldiğini, hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun da yine aşısızlar olduğunu belirtti.

Anne-babaların çocuklarının enfeksiyon kapma riski nedeniyle endişeli olduğunu bildiğini söyleyen Biden, Sağlık Bakanı’yla okulların nasıl güvenli şekilde açılabileceği konusunda görüştüğünü kaydetti. Çocuklar arasında vakaların, özellikle de ağır hastalığın hala nadiren görüldüğünün altını çizen Biden, anne babalara seslenerek çocukları korumanın en iyi yollarından birinin, çocuklarla iletişim içinde olan yetişkinlerin tamamının aşılı olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Aşılanma oranlarının arttığına da dikkat çeken ve son 7 günde 6 milyon aşının yapıldığını söyleyen Biden, son birkaç haftadır federal hükümet çalışanları, silahlı kuvvetler mensupları, federal sağlık merkezleri çalışanları ve bakımevleri çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiklerini söyleyen Biden, eyalet valileri, belediye başkanları ve özel sektörün de aynı adımı attıklarını kaydetti.

ABD Başkanı konuşmasında ABD’li şirketlere de seslendi ve özel sektörden çalışanlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulunmalarını istedi. Dünyanın dört bir yanında insanların aşı olmak istediğini, Amerika’da ise ücretsiz, güvenli ve etkili aşıların vatandaşları beklediğini söyleyen Biden, “Bugün ABD’de özel sektöre sesleniyorum. Milyonlarca insana daha erişimi sağlayacak şekilde aşıyla ilgili taleplerinizi arttırın. Benim yaptığım gibi yapın, ya aşı zorunluluğu getirin ya da sıkı kısıtlamalar” dedi. ABD’de hali hazırda bazı şirketler çalışanlarına aşı yaptırma zorunluluğu getirmiş durumda.

Aşı zorunluluğunun on yıllardır uygulandığını vurgulayan Biden, çocuk felcinden kızamığa, öğrencilerin, askerlerin ve sağlık çalışanlarının aşı olma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. Biden, Covid-19’un yayılmasını engellemek için de mantıklı olanın aşı zorunluluğu olduğunu söyledi.