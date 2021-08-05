Biden’den Elektrikli Araç Hedefi

Başkan Joe Biden 2030 yılında satılan tüm yeni araçlarının yarısının ‘karbon emisyonu sıfır’ araçlar olması amacıyla bir kararname imzaladı. Biden ayrıca 2026 yılına kadar hava kirliliğinin azaltılması için yeni araç emisyon kuralları yayınlanacağını açıkladı.

Biden Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada otomobil endüstrisinin geleceğinin elektrikli araçlar olacağını söyledi. Biden, “Esas soru şu; buna liderlik mi edeceğiz, yoksa gerisinde mi kalacağız?” dedi. Şu an Çin’in bu sektöre liderlik ettiğini belirten Biden. Ekolojik araç sektörünün Amerika için yeni istihdam imkanları anlamına geleceğini söyledi.

Biden ayrıca Çevre Koruma Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geniş bir araç grubunu kapsayacak yeni standartlar üzerine öneriler yayınlayacağını bildirdi.

Neredeyse tüm otomobil endüstrisini temsil eden otomobil üreticisi liderlerinin 2030’a kadar satılan tüm araçların yüzde 40 ile yüzde 60’ının elektrikli olması hedefi etrafında toplandıklarını belirten Biden, ancak bu konuda sektöre liderlik etmek için üretime yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Biden’ın açıkladığı yüzde 50 ve otomobil üreticilerinin yüzde 40-50 beklentisi elektrik batarya, yakıt hücreli ve benzinli motora da sahip plug-in hibrit araçları içeriyor.

Biden, birçok Demokrat Partili’nin elektrikli otomobillerin benimsenmesi için bağlayıcı bir düzenleme kabul edilmesi veya California ve bazı eyaletlerin benzinle çalışan yeni araçların satışını aşamalı olarak durdurma tarihi olarak 2035’i benimsemesi çağrılarına Birleşik Otomobil İşçileri sendikasının muhalefeti karşısında bugüne kadar hep direndi.

Biden’ın yeni kararnamesi hafif ticari araçlar için en az 2030’a ve daha büyük araçlar için 2027’ye kadar yeni emisyon standartları geliştirmek için yeni bir takvim ortaya koyuyor.

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinliğe General Motors, Ford ve Chrysler’in ana şirketi Stellantis NV’nin yöneticileri katıldı. Elon Musk Twitter’dan yazdığı mesajda Tesla’nın etkinliğe davet edilmemesinin “tuhaf” olduğunu söyledi.