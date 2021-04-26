Biden'in 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepkiler devam ediyor

DENİZLİ (AA) – Denizli'de bir grup vatandaş, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) öncülüğünde Candoğan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Ellerinde Türk bayrakları ve "ABD'nin soykırım yalanlarına karşı İncirlik ABD'ye kapatılsın" "Soykırım yalanı ABD planı", "ABD yalanlarına karşı Türk milleti ayakta", "Soykırım yapmadık vatan savunduk" yazılı pankartlar açan grup, karara karşı tepki gösterdi.

TGB Denizli İl Başkanı Ali Rıza Yığ, grup adına yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin soykırım yalanlarına ve silahlı tehditlerine yanıt vermek için toplandıklarını belirtti.

Bu iddiaların emperyalist bir yalan olduğunu, hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağının da bulunmadığını ifade eden Yığ, şunları kaydetti:

"Joe Biden, her 24 Nisan'da gündeme gelen sözde soykırım tartışmalarının ötesine geçen bir karara imza atmıştır. Bu karar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik kuşatma planında yeni bir safhaya geçtiğini göstermektedir. Sözde soykırım kararı attıkları ilk kurşundur. Biden'ın açıklamasındaki 'böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması' ifadesi, 2. İstiklal Savaşı vermekte olan ülkemize karşı ABD emperyalizmi tarafından çalınan hücum borusudur. Yalanlarını da namlularını da başlarına geçirecek güçteyiz. Çünkü haklı olan taraftayız. Dünya üzerindeki hiçbir devlet, hele hele tüm dünyanın en büyük katliamcısı olan ABD, Türk milletini soykırımcı ilan edip ona diz çökertemez."

ABD'nin sözde soykırım kararı almasının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Yığ, "AİHM, Yahudi Soykırımı ile 1915 Olaylarının aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini karara bağlamıştır. Bu kararıyla AİHM, 1915 Olayları'nın soykırım olarak nitelenemeyeceğini saptamış bulunuyor. Türkiye hem tarih önünde hem de hukuk önünde sonuna kadar haklıdır. Türkiye'yi kuşatma girişimleri ortada olan ABD'nin saldırılarına verilecek yanıt lafla değil, eylemle olmalıdır. ABD askerlerinin topraklarımızda yeri yoktur. ABD askerleri derhal İncirlik Üssü'nden kovulmalıdır." ifadelerini kullandı.