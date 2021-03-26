Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet ettiği İklim Zirvesi, dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirecek

ANKARA (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, çevrim içi iklim temalı Liderler Zirvesine davet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, zirvenin dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getireceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre Biden, çevrim içi iklim zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba "Sayın Cumhurbaşkanı" hitabıyla başladı ve "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getiren Biden, Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22-23 Nisan'da çevrim içi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet eden Biden, zirvenin iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini vurguladı.