“Biden’ın F-16’lar Konusunda Yaklaşımı Olumlu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi sonrası Roma’da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmeyi ve diğer temaslarını değerlendirdi. ABD’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik desteği konusundaki üzüntümüzü ifade ettik diyen Erdoğan, Biden’ın F-16’lar konusunda yaklaşımını olumlu bulduğunu kaydetti.

Erdoğan, Suriye’de bulunan PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin ABD’den aldığı desteğin NATO üyesi Türkiye tarafında üzüntüye neden olduğunu ve bunun ilişkileri zedeleyen bir durum olduğu konusunu gündeme getirdiğini kaydetti. Erdoğan bundan sonraki sürecin bu şekilde devam etmeyeceği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan Biden’la zirve kapsamında dar kapsamlı bir görüşme yapıldığını kaydetti. Erdoğan, ‘‘Bu görüşmede de bizim F-35’ten kaynaklanan 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız bunun üzerinde durduk. F-16’lar elimizdekilerin modernizasyonu veya yeni F-16’ların verilmesi gündeme geldi’’ dedi. Biden’ın konuyla ilgili olumlu yaklaşımını gördüğünü belirten Erdoğan olayın Kongre boyutu olduğunu da hatırlattı ve Senato’nun her iki kanadında da Biden’ın ağırlığı olduğunu söyleyerek kendisinden gerekli ihtimamı beklediklerini ilettiğini kaydetti.

Afganistan konusunun görüşmede gündeme geldiğini belirten Erdoğan, Brüksel’deki görüşmenin üstüne bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Afganistan’dan asker çekmek zorunda kalındığını hatırlattı ve Afganistan’da bundan sonraki süreci gelişmelerin belirleyeceğini kaydetti.

Erdoğan, ‘‘Bu gelişmelerin içinde daha aktif yol haritasının içinde bulunan Türkiye-Katar gibi ülkeler yer alıyor ama bunun yanında Taleban nasıl bir tavır ortaya koyacak bunu da zaman içerisinde göreceğiz’’ dedi.

Taleban’ın şu anda Afganistan’daki büyükelçilikte Türkiye tarafı ile görüşmeler yaptığını belirten Erdoğan,‘‘Afganistan’daki yeni yapılanmada kucaklayıcı yapı nasıl oluşacak, kadınlara yönelik eğitim anlayışı nasıl gelişecek, yani bizim sosyolojik yaklaşımımızla Taleban’ınki ne kadar örtüşecek bunu zaman gösterecek, buna göre de adımlarımızı atmış olacağız’’ dedi.

”Yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz”

Afganistan’dan çok yüklü bir göç dalgasının Türkiye için şu an görülmediğini Erdoğan ‘‘Resmi rakamlar şu an 300 bin gibi. Fakat farklı bazı kesimler sanki çok daha büyük rakamlar varmış gibi konuşuyorlar. Tedbirlerimizi alıyoruz, yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz’’ diye konuştu.

Macron’la görüşmede Afganistan, Libya ve Suriye konuşuldu

Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinde Afganistan, Libya ve Suriye konularının gündeme geldiğini belirtti. Macron’un Libya’yla ilgili Berlin Konferansı benzeri bir zirve davetinin olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Yeniden benzer bir buluşma yapılması çok isabetli olmayabilir ancak bakanlar ve özel temsilciler gerekli çalışmaları yapsın, gerekli adımları atarız’’ diye konuştu.

Erdoğan Yunanistan’a yönelik silah satışları gibi konuların da gündeme geldiğini belirterek ‘‘bu konuda endişelerimizi açıkça paylaştık, bizim gizli ajandamız yok’’ dedi.

Kafkasya bölgesinde Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın katılımıyla altılı bir yapılanmanın isabetli olacağını söyleyen Erdoğan, Gürcistan’ın konuya sıcak bakmadığını ancak olumlu hava esmesi durumunda bölgenin hızla barış havzasına dönüşeceğini söyledi.

G-20 zirvesinin ev sahibi İtalya konusunda olumlu düşünceleri olduğunu belirten Erdoğan, başta savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerin geliştirilebileceğini söylerken iki ülke arasında ticaret hacmini 30 milyar dolar gibi bir rakama ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aşı milliyetçiliği vurgusu

Corona virüsü salgını sürecinin adaletsizlikleri gözler önüne serdiğine dikkat çeken Erdoğan, ‘‘Bir tarafta yüz milyonlarca insan daha ilk doz aşıya dahi ulaşamazken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatleri için yüz milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu diğer tarafta lüksün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir’’ dedi.

Aşı milliyetçiliğine dikkat çeken Erdoğan, Dünya Sağlık Örügütü tarafından tanınan aşıların özellikle uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Erdoğan, ‘‘Aynı şekilde aşının şantaj ya da politika dikte aracı olarak da kullanılması son derece yanlıştır’’ diye konuştu.

2053 net sıfır emisyon planı

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı geçen haftalarda onayladığını hatırlatan Erdoğan, ‘‘Bu çerçevede belirlediğimiz 2053 net sıfır emisyon niyet beyanımızı G-20 liderleriyle paylaştık. Hazırlayacağımız eylem planlarıyla bu alanda ülkemize ve uluslararası camiaya katkılarımızı sunacağız’’ dedi. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit bir konumda bulunmadığına da dikkat çektiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil şekilde yapılması önemlidir. Dünyanın çevreyi en fazla kirleten ülkelerinin düzensiz göçle mücadele ettikleri miktara bakın bu rakam iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıkları meblağdan yaklaşık 2 kat daha fazladır. Karşımızdaki bu çarpık tablo utanç vericidir. Benzer tutarsızlıklar terörle mücadeleden insani yardımlara kadar birçok alanda yaşanmaktadır. Bu meselelerde gelişmiş ülkeler sorumluluk almaktan özellikle maddi olarak üzerlerine düşeni yapmaktan kaçmaktadır’’ diye konuştu.

‘‘Salgının küresel ölçekte gıda krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz’’ diyen Erdoğan ‘‘2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G-20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur’’ diye konuştu.