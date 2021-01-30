Biden’ın Görevdeki İlk Haftasında Hangi Konular Öne Çıktı?

ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden imzaladığı başkanlık kararnameleriyle göreve hızlı başladı.

Görevdeki ilk günlerinde her günü bir konuya ayıran Biden’ın öncelikli gündemi Corona virüsü salgını olsa da ekonomiden iklim değişikliğine pek çok konuda bir dizi kararname imzaladı.

Petrol, doğalgaz ve kömür üretimini destekleyen eski Başkan Donald Trump, iklim için zararlı fosil yakıtların emisyonunu azaltmayı amaçlayan Paris iklim anlaşmasından çekilmişti.

Biden, anlaşmaya yeniden katılmak için kararname imzalayarak seçim kampanyası vaatlerinden birini yerine getirdi.

Biden, ilk gününde Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı’nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen iznin geçici olarak durdurulması kararını da imzaladı. Buna göre Trump yönetimi tarafından Keystone XL şirketine verilen izin iptal edildi.

Joe Biden Federal arazilerde petrol ve doğalgaz işletim sözleşmelerini durdurma, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğini azaltma, yoksul ve azınlıkların yaşadığı bölgeleri kirlilikten korumaya yönelik tedbirler getirdi.

Biden, imza töreninde yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadeleyi “ABD dış politikası ve ulusal güvenliğinin ana unsurlarından biri” olarak niteledi.

Kararnameler, Joe Biden’ın iklim değişikliği ve çevre politikasıyla ilgili izleyeceği yolun göstergesi niteliğini taşırken, bir önceki Başkan Donald Trump’ın bu alandaki politikasıyla da keskin bir tezat içeriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, “İklim kriziyle mücadele etmek için çok uzun süre bekledik. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Bu nedenle yönetimimizin iklim değişikliği gibi varoluşsal bir tehditle mücadele etmek için oluşturduğu kapsamlı planı güçlendirmek için bu kararnameyi imzalıyorum,” şeklinde konutu.

Biden’ın ilk icraatlarından biri de, Trump yönetiminin Müslüman ülkelere getirdiği seyahat yasağını kaldırmak oldu.

Trump 2017 yılının Ocak ayında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı.

Başkan Joe Biden Beyaz Saray’ın “ırksal eşitlik gündemi” kapsamında sistematik ırkçılıkla mücadeleye ilişkin kararnameler imzaladı.

Adalet Bakanlığı’nın özel olarak işletilen cezaevleri ve gözaltı merkezleriyle sözleşmelerini yenilememesi talimatını verdi.

Joe Biden’ın imzaladığı başkanlık kararnamelerinden bir diğeri de İmar ve İskan Bakanlığı’nın eşitlikçi konut politikalarını teşvik etmesini öngörüyor.

Biden kararnameleri imzalarken yaptığı konuşmada, ABD’nin hemen hemen her eyaletinde düzenlenen George Floyd gösterilerine değindi.

Joe Biden, polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybeden George Floyd’dan söz ederken, “Bu adaletin ensesine çöken bir dizdi” dedi, olayların ABD’de ırkçılıkla mücadele açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden, “Bu ulusun gideceği yön konusunda bir mücadele içinde olduğumuza inandığım için başkanlığa aday oldum. Gerçek şu ki sistematik ırkçılığa müsaade ettiğimiz sürece ruhumuz sıkıntılı olacak. Değişmeliyiz. Zaman alacak biliyorum ama başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Başkan Joe Biden görevdeki ilk günlerinde imzaladığı bir diğer kararname ile trans bireylerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklayan uygulamayı da iptal etti.

Eski Demokrat Başkan Barack Obama, trans bireylerin kimliklerini saklamadan askerlik yapmasına ve cinsiyet değiştirme için tıbbi hizmet almasına 2016’da izin vermiş, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, halen görevde olanların orduda kalmasına izin verirken, yeni alımları durdurmuştu.

ABD’nin ilk siyah Savunma Bakanı olan emekli Orgeneral Lloyd Austin Biden’ın aldığı yeni kararı “doğru ve akıllıca” sözleriyle nitelendirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin amacı vatandaşlarımızı iç ve dış düşmanlardan korumak. Tüm vatandaşlarımızı temsil ettiğimiz zaman bu görevi daha etkili şekilde yerine getirdiğimiz kanısındayım” dedi.

Savunma Bakanlığı verilerine göre ABD ordusunda yaklaşık 1,3 milyon aktif personel görev yapıyor.

Trans üye sayısıyla ilgili resmi rakamlar bulunmamakla birlikte, Pentagon için araştırmalar yürüten strateji ve düşünce kuruluşu Rand Corp’un 2016’da hazırladığı rapora göre yaklaşık 2 bin 450 aktif askeri personelin transseksüel olduğu tahmin ediliyor.