Biden’in güvenlik danışmanı Sullivan, Rusya’yla ‘karmaşık ilişkiler’ bekliyor

Washignton merkezli ABD Barış Enstitüsü’nde konuşan Sullivan, “Rusya’ya gelince, Başkan Biden’in bu ilişkilere yaklaşımı yanılsamalardan yoksun, iyi düşünülmüş, pratik. Bu ilişkiler sorun dolu ve karmaşık olacak, çünkü Rusya birçok yönde tehdit oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Bilgisayar korsanlarının saldırıları, Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması, ‘seçimlere müdahale’ ve Afganistan’daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para ödülü verildiği iddiası dahil Rusya’ya yönelik suçlamaları sıralayan Sullivan, “ABD bu sorunları inceleyecek, ne kadar geniş ve büyük olduğunu anlamaya çalışacak, ardından nasıl ve ne zaman karşılık vereceğimize karar verecek” diye konuştu.

‘START-3’ün uzatılması Rusya’yla görüşmelerin sadece başı’

En önemli iki nükleer güç arasındaki temel stratejik istikrar sorununu çözmeleri gerektiğini söyleyen Sullivan, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nı (START-3) uzatma anlaşmasının “bu hikayenin sadece başlangıcı” olduğunu belirterek, “START-3 Anlaşması dışında, tüm nükleer sorunlar ve tehditlerle ilgili ciddi ve kapsamlı müzakereler olmalı. Burada başka acil durumlar ve sorunlar da var” ifadesini kullandı.

“Rusya’ya, ABD ve müttefiklerine yönelik saldırgan davranışları ve tehditlerinin bedelini ödetme ve sonuçlarıyla yüzleşme yeteneğine sahip olmalıyız” diyen Sullivan, “Ama aynı zamanda onlarla stratejik konularda güven hakkeden, ciddi, yanılsamalardan yoksun görüşmeler yürütebilmeliyiz. İdaremiz tam da bu yaklaşımı hayata geçirme niyetinde” dedi.