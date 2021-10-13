Biden’ın hayatını kurtaran Afgan tercüman Khalili Taliban’dan kaçmayı başardı

ABD Başkanı Joe Biden 2008 yılında henüz senatörken kendisini Afganistan’da bir kar fırtınasından kurtaran tercüman Aman Khalili, Biden’a yaptığı çağrının ardından ülkeyi terk etmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilme kararı alması ve askerlerini tahliye etmesinin ardından Taliban kısa süre içerisinde ülkede kontrolü ele aldı. Binlerce insan Afganistan’ı terk etmek için havalimanı ve Pakistan sınırına akın ederken, o isimlerden biri de ABD Başkanı Joe Biden’la hikayesi yakından kesişen Aman Khalili.

Khalili, 2008 yılında aralarında Joe Biden’ın da bulunduğu senatörlerin Afganistan’a ziyaretinde tercümanlık görevinde bulunuyordu. Bu ziyaret sırasında kar fırtınasına yakalanan heyet, Khalili’nin yönlendirmesi sonucu güvenli bir bölgeye inişi yaparak pusuya düşmekten kurtuldu.

144 SAAT ARAÇ KULLANDI



Geleceğin ABD Başkanı’nı kurtaran Khalili, Afganistan’ı terk etmek için Biden başta olmak üzere ABD’li yetkililere çağrı yapmıştı. Khalili’nin çağrısı yanıt bulurken, 144 saat boyunca araç kullanan Khalili, eşi ve beş çocuğuyla birlikte Pakistan’a ulaştı. Buradan ABD’li yetkililerin girişimiyle ilgili Katar’ın başkenti Doha’ya götürüldü.

‘AFGANİSTAN BİR CEHENNEMDİ’

Vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesiyle birlikte ABD’ye gitmesi beklenen Khalili, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, “144 saat boyunca gece gündüz araba kullanıp bir sürü güvenlik noktasından geçince ailem çok korktu. Afganistan bir cehennemdi. Ancak şu anda cennette gibiyiz” dedi.

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