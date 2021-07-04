Biden’ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kalemi’nin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu

Yazan:
Alaturka Online
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İsrail basını, Rivlin‘in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray‘a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

​Fotoğrafta Biden, Rivlin’in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz’in önünde diz çökerken görülüyor.

Rivlin’in, Biden’a Ravitz’in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden’ın, Ravitz’in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için ‘haftanın fotoğrafı’ yorumunu yaptı.

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