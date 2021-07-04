Biden’ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kalemi’nin önünde diz çöktüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu

İsrail basını, Rivlin‘in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray‘a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

During his visit to the White House, Israeli President Reuven Rivlin told Biden that Rivka Ravitz, a key adviser of his for many years, runs a household of 13 on top of her day job (12 of whom she brought into the world herself.) So Biden took a kneehttps://t.co/UYzNqF4bS6 — Haaretz.com (@haaretzcom) July 4, 2021

​Fotoğrafta Biden, Rivlin’in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz’in önünde diz çökerken görülüyor.

Rivlin’in, Biden’a Ravitz’in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden’ın, Ravitz’in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için ‘haftanın fotoğrafı’ yorumunu yaptı.