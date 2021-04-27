Biden’ın Konuşması Öncesinde Güvenlik Arttırıldı 

Başkan Joe Biden’ın Kongre’nin her iki kanadının ortak oturumunda yapacağı ilk konuşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. 6 Ocak’ta Kongre binasına eski başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından yapılan baskının ardından Kongre’de güvenlik önlemlerinin her zamankinden yüksek olması bekleniyor.

Corona virüsü de Başkan’ın görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği oturumun geleneksel oturumlardan daha farklı olmasına neden olacak. 572 bin Amerikalı’nın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı sosyal mesafe önlemleri uygulanabilmesi için katılımcıların sayısı azaltılacak. Buna göre Kongre’nin yüzlerce üyesi, Anayasa Mahkemesi yargıçları, üst düzey hükümet yetkilileri ve konukların yalnızca küçük bir kısmı oturumda fiziksel olarak yer alacak.

‘‘Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği’’ olarak değerlendirilen programda güvenlik önlemleriyse gizli servis tarafından alınacak ve her zamankinden sıkı olacak.

Gizli Servis yetkililerinden biri etkinlik öncesindeki faaliyetleri, ‘‘Gizli Servis, tüm kolluk güçleri ve kamu güvenliği ortakları bu özel etkinliğin güvenliğini sağlamak için birlikte çok çalıştı’’ sözleriyle özetledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü yaptığı açıklamada Biden’ın konuşmasının güvenliğinden emin olduğunu söyledi.

Pazartesi günü etkinliğin güvenlik önlemleriyle ilgili brifing aldığını belirten Pelosi ‘‘Keşke 6 Ocak’tan önce de böyle bir brifing alabilmiş olsaydık’’ dedi.

Katılımcı sayısındaki kısıtlamanın büyük ölçüde Corona virüsü önlemlerinden kaynaklandığını söyleyen Pelosi ancak güvenliğin de bu kararda rol oynadığını kaydetti.

Beş kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak saldırısının ardından başkentteki Kongre binasının etrafı hala güvenlik amacıyla tellerle örülü. Başkent Washington ve 18 eyaletten 2 bin 500 Ulusal Muhafız askeri, kentin güvenliğini sağlamak için alarm durumunda. Trump’ın destekçilerinin Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanacağı oturumu engellemek istedikleri 6 Ocak Kongre saldırısının hemen ardından bu sayı çok daha yüksekti.

Saldırıda biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda onlarca kişiyse yaralanmış, saldırıyla bağlantılı olarak 400’den fazla kişi hakkında resmen suçlama yapılmıştı. Yetkililer en az 100 kişi hakkında daha suçlama yapılmasını bekliyor.

Başkent Washington’da yetkililer Savunma Bakanlığı’ndan Ulusal Muhafızlar’ın Çarşamba günü yapılacak Kongre konuşmasıyla aynı zamana denk gelebilecek Biden karşıtı gösterilerde polise yardım etmesine izin vermesini talep etti.

Ulusal Muhafızların başkentte konuşlandırılmasının maliyeti şimdiden 520 milyon doları bulmuş durumda. Bu nedenle Washington’un talebine ne yanıt geleceği belli değil.

Kongre polisi Pazartesi günü Kongre binasını çevreleyen telleri aşmaya çalışan 22 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını bildirdi.

Kongre Polis Teşkilatı genel müfettişi Michael Bolton bu ay başında Temsilciler Meclisi’nde bir komisyonda verdiği ifadesinde kamu huzurunu bozan olaylardan sorumlu birimdeki eksikliklerle istihbarat birimindeki koordinasyon ve eğitim yetersizliklerini bildirmişti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak saldırısını soruşturacak partilerüstü bir komisyon için Cumhuriyetçiler’in desteğini almaya çalışıyor.