Biden’ın Şirketlere Aşı Şartının Önü Tekrar Açıldı

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Başkanı Joe Biden’ın, büyük şirketlerin, Corona aşısı olmayan çalışanlarına haftalık test ve maske zorunluluğu getirmesini şart koşan uygulamasının önündeki engeli kaldırdı.

Biden’ın 4 Ocak 2022 tarihi itibariyle ulusal çapta uygulamaya koymayı planladığı, 84 milyon Amerikalı çalışanı kapsayan karara karşı Cumhuriyetçiler dava açmıştı. İlk davada, bir federal mahkeme tarafından uygulamanın durdurulması kararı verilmişti. Ancak 17 Aralık, Cuma günü Cincinnati eyaletindeki bir temyiz mahkemesinde bu karar geri çevrildi ve Biden’ın, birçok çalışanın aşı olmasını zorunlu kılacak uygulaması için yeniden yeşil ışık yakılmış oldu.

Federal temyiz mahkemesinin kararı sonrası, sözkonusu kuralın ne zaman uygulamaya gireceği henüz netleşmiş değil. Ancak Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Amerika’nın, bulaşıcılık oranı yüksek Omicron varyantıyla karşı karşıya kaldığı özellikle bu dönemde, çalışanların korunması ve aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda acilen bir sonraki adımı atmamız gerekiyor” denildi.

Cumhuriyetçi eyalet savcıları ve muhafazakar gruplar, federal mahkemenin dün verdiği kararı temyiz için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hazırlığında olduklarını açıkladı.

Cumhuriyetçiler’in yönetimindeki 27 eyaletle birlike birçok muhafazakar grup ve birey, Biden yönetiminin çalışanların aşılanmasına yönelik uygulamasını açıkladığı Kasım ayından bu yana, yönetimin böylesi bir karar alma yetkisi olmadığını savunuyor.

Cuma günü federal mahkemede Demokratlar’ın lehinde alınan kararda ret oyu veren hakim Joan Larsen de eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın atadığı hakimler arasında bulunuyor.

Larsen, aşı olan çalışanların, aşı olmayanlarla birlikte aynı ortamda işlerine devam etmesinin “büyük bir tehlike yaratmayacağını” savundu.

Biden yönetimi bünyesindeki ABD İş Güvenliği ve Sağlık Dairesi’nin (OSHA) getirdiği yeni kurallar kapsamında, 100’den fazla çalışanı olan işverenler, aşı olmayan çalışanların haftalık Corona virüsü testi yaptırmasını ve kapalı ofislerde maske takmalarını zorunlu kılacak.

OSHA’dan daha önce yapılan açıklamada, tartışma konusu olan kuralın 6 bin 500 kişinin hayatını kurtaracağı, uygulamanın başlamasıyla birlikte ilk 6 ay içinde 250 bin kişinin Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının önüne geçileceği savunulmuştu. Dünkü mahkeme kararının ardından, OSHA’nın bağlı olduğu ABD Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada da, mahkemenin son kararı sayesinde, OSHA’nın “ölümcül pandemi sürecinde çalışanları güvenli ve sağlıklı tutabilmek için sağduyulu ve bilime dayalı önlemler almaya” devam edebileceğine vurgu yapıldı.

Biden yönetiminin, özel sektöre yönelik önlemlerin yanısıra, federal hükümet kurumlarındaki sözleşmeliler ve sağlık merkezlerindeki çalışanların aşılama oranını arttırma çabası da Cumhuriyetçiler’in tepkisine neden oluyor.