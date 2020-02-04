Bikinili fotoğraf davasında bilirkişiden, ‘Deniz Akkaya’ya danışmanlık tedbiri’ görüşü

İş insanı Efe Önbilgin’in 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine annesi Deniz Akkaya’ya karşı açtığı davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Deniz Akkaya’nın dış yaşam gerçekliğinde düşünce, tutum ve davranışlarının çocuğun sağlığına ve gelişimine yönelik katkısının büyük olduğunun belirtildiği bilirkişi raporunda, sosyal medya kullanımında çocuğun gelecekteki durumunu olumsuz etkileyebileceği veya zarar verebileceğine yönelik farkındalığa ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık tedbirinin uygun olacağı görüşüne yer verildi.

İş insanı Efe Önbilgin’in 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını annesi Deniz Akkaya’nın bir firmanın reklamında kullanarak sosyal medyada paylaşması üzerine mahkemeye başvurmuştu. Efe Önbilgin, kızının fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullanılmasını, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını mahkemeden istemişti. Mahkeme dava dosyasını sosyal bilimler ve adli bilimler uzmanına göndererek bilirkişi raporu hazırlanmasını istemişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen duruşmaya Efe Önbilgin’in avukatı Ayten Hiçyılmaz katılırken, Deniz Akkaya’nın avukatı mazereti nedeniyle katılmadı. Mahkeme, istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Avukat Ayten Hiçyılmaz bilirkişi raporuna göre çocuğun görüntülerinin sosyal medyada yer almasının çocuğun zararına olduğu belirtti. Fotoğraf ve görüntülere yönelik tedbir konulması taleplerini yenileyen avukat Hiçyılmaz, Instagram’da yer alan Ayşe’nin fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÖNELİK ANLAYIŞ

Sosyal Bilimler uzmanı tarafından hazırlanan raporda, Deniz Akkaya’nın dış yaşam gerçekliğinde çocuğuna karşı derin sevgi, ilgi ve olumlu idealleri düşünce tutum ve davranışları çocuğun sağlığına ve gelişimine yönelik katkısının kızı yararına önemli ve değerli bulunduğu belirtildi. Raporda çocuğun özel hayatının sağlığının ve gelişim sürecinin korunması odağında Deniz Akkaya’nın çocuk ile ilgili sosyal medya ağındaki paylaşımlarına yönelik anlayışın yeniden yapılandırılmasının uygun olacağı yer aldı.

DANIŞMANLIK TEDBİRİ

Bilirkişi raporunda “Sosyal medya kullanımında özellikle çocuğun gelecekteki durumunu olumsuz etkileyebileceği veya zarar verebileceğine yönelik farkındalığa ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla Deniz Akkaya’ya danışmanlık tedbirinin uygun olacağı kanaati edinilmiştir” dendi.

Fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasına yönelik talepleri şimdilik reddeden mahkeme, Deniz Akkaya’nın avukatına bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunması için süre verdi.

“KIZIMI NE GÖRÜYOR NE NAFAKA ÖDÜYOR”

Deniz Akkaya bir önceki celsede duruşmaya katılarak, “Efe Önbilgin çocuğumu ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Ben çocuğuma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Çocuğum babasıyla konuşmak istiyor, ancak kendisine ulaşamıyoruz” demişti.