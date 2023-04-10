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10 Nisan 2023
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Bilal Bayazit’tan Galatasaray açıklaması: “Biz hiçbir rakipten korkmayız”

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de 28. hafta maçında Kayserispor, Ümrnaiyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı ve yukarılara yükselişini sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar’a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Thiam. Mane ve Mensah atarken, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ümraniyespor’un tek golünü milli futbolcu Umut Nayir attı.

KAYSERİSPOR’UN HEDEFİ ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK

Çağdaş Atan’la bu sezon transfer yasağı olmasına rağmen sahada gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Kayserispor, haftaya Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede hedefi 3 puan olarak hedefleyen Kayserisporlu futbolcular, Ümraniye maçının ardından yaptıkları açıklamalarla da bunları gösterdiler.

‘GÜZEL BİR MAÇ OLACAK’

3-1’lik skorla kazanılan galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kayserispor’un başarılı file bekçisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçının zorlu geçeceğinden bahsetti.

İşte 24 yaşındaki file bekçisinin sözleri şu şekilde:

“İnşallah Galatasaray maçından iyi puan alırız. Biz hiçbir rakipten korkmayız. NEF Stadyumu’nda iyi bir atmosferde oynayacağız. Fernando Muslera ligin iyi kalecilerinden. Güzel bir maç alacak. İnşallah biz 3 puanla çıkarız.”

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