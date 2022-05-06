Bilal Erdoğan’ın Amerikadaki Derneği Türken Foundation’ın toplam varlığı 1 milyar Türk lirasını geçti.

CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, Türken Foundation’ın en son yaptığı vergi beyannamesine ulaştı.

Özcan yaptığı açıklamada;

“CHP ABD Temsilciliği olarak yıllardır takip ettiğimiz ve resmi belgelerle kamuoyunu sürekli bilgilendirdiğimiz Türken Foundation’ın en son yaptığı vergi beyannamesine ulaştık.

Bildiğiniz üzere Türken Foundation 2014 senesinde ABD’de kuruldu; ENSAR ve TÜRGEV’in ortak kuruluşu. Bu ABD’deki vakfın kuruluş belgesinde Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası var; Yönetim kurulunda ise kızı Esra Albayrak.

ABD’li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş.

En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası.

Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise sıfır dolar! Bu vakfın kendi beyanı.

Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.