Bilal Erdoğan’ın hesabına 1 trilyon dolar neden yatırıldı? – Mercek (18 Şubat 2020)





Gezi davası kararı dün akşam Tele1’de mercek altına alındı. Mercek’te, Tuba Emlek, Gazeteci ve CHP Eski Milletvekili Eren Erdem Ve Soruşturmacı Gazeteci Murat Ağırel gezi davası ve Osman Kavala’ya yeniden gözaltı kararını değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:

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