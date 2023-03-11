Bilal Erdoğan’ın konfederasyonu ile AKP’li belediye arasında 10 yıllık protokol

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumlarında ortak işbirliği protokolü kararı alındı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Çekmeköy Belediyesi’ne 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı başvuruda “geleneksel sporları ve buna bağlı kültürleri günümüzde yeniden yaygınlaştırmak, tarih boyunca toplumların yaşam tecrübesi ile ortaya çıkmış değerlerin taşıdığı zenginliği gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan kamu yararına çalışan bir dernek olarak bu konularda gençlerin gelişimine destek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi etkinleri, mevzuat kapsamında belediye ile işbirliği yaparak gerçekleştirme” talebini iletti.

Talep ilgili komisyonlarda uygun bulundu. Mecliste, Çekmeköy Belediye Başkanlığı ve Dünya Etnospor Konfedarasyonu arasında 10 yıl süre ile ortak hizmet projesine ilişkin belediye başkanı Ahmet Poyraz’a protokol yapma yetkisi verildi.

“KENDİNİZE YAKIN DERNEKLERLE ÇALIŞIYORSUNUZ”

Karar oyçokluğu ile alındı. Karara karşı çıktıklarını açıklayan CHP’li Meclis Üyesi Özgür Kip, “Kamu yararına çalışan bir kuruluş olsa da sadece siyasi açıdan kendinize yakın derneklerle çalışmanızı doğru bulmuyoruz. Bu eşitlik ilkesine aykırı. Ayrıca söz konusu konfederasyonun her ne kadar etnik sporların yaşatılmasına ilişkin bir tüzüğü olsa da hep aynı spor dalları ön plana çıkıyor. Anadolu’daki bir çok etnik spor göz ardı ediliyor” dedi.