Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki TÜGVA için skandal ‘uyuşturucu’ iddiası.. ‘Yakalanıp küfür etmiş!’





TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Erkan Baş, şu açıklamaları yaptı: TÜGVA’LI GENÇLERİN GERÇEKTEN BARINMA SORUNU YOKMUŞ: Değerli gazeteci Metin Cihan dostumuzun TÜGVA ile ilgili belgelerini geçen hafta ben de gündeme getirmiş ve derhal bu konuda açıklama yapılmasını, soruşturma yapılmasını istemiştim. 1 haftada TÜGVA’lı yöneticiler ve meşhur AKP’li Mehmet Metiner’in sözleri bu yeni paralel yapı belgelerinin doğruluğunu kanıtladı. Mehmet Metiner daha önce Cemaat için kullandığı cümleleri şimdi TÜGVA için kullanıyor. “Üniversiteyi kazandım ama yerleşecek yerim yurdum yok” diyen arkadaşlarım coplanıyor, gazlanıyor. Tayyip Erdoğan başta devlet yöneticileri tarafından terörist, marjinal ilan ediliyor. "Barınma sorunu diye bir şey yok, bunlar provokasyon peşinde" demişlerdi. Öğrendik ki, TÜGVA’lı gençleri kastediyorlarmış. Devleti haksız, hukuksuz yollarla ele geçirmeyi hedefleyen, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun bini bir para eden TÜGVA’ya peşkeş çekilmiş yurtlar. O yüzden barınma sorunu ortaya çıkmış. Ayşe Abla’nın kızı, Mehmet Amca’nın torunu alın teriyle, bileğinin hakkıyla çalışarak sınava girip kazandığı kazandığı ama bir türlü atanamıyor ya. Buna rağmen bu ülkede yaşama hakları elinden alınıyor. Çünkü yandaş TÜGVA devletin hangi kurumuna kimin gireceğine karar verici olmuş. ARTIK SADECE HESAPLAŞMA KONUSUDUR: Ne zaman birileri sesini yükseltse polisin saldırısına uğrar. Polisin bu tavrını ne zaman protesto etsek AKP'nin maaşlı trolleri ‘polisimizin yanındayız’ diye yazar. O trol çetesine sesleniyorum. Ortaya belgeler çıktı. Bol miktarda uyuşturucuyla yakalanıp polise, ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ diye başlayıp küfürler eden TÜGVA'nın İl temsilcisine bir tane AKP'linin TÜGVA yöneticisinin diyecek bir lafı yok mu? Arsızlıktan, hırsızlıktan, yolsuzluktan vazgeçirebilecek, tövbe ettirebilecek hiçbir güç yok. Böyle gelmiş böyle gidecekler. Bizim için onlar artık sadece hesaplaşma konusudur. GENÇLER MÜCADELE ETMEZSE TÜRKİYE AYDINLIĞA ÇIKAMAZ: Gençlere diyecek bir sözümüz var. Arkadaşlar, geleceğinizi bu kan emicilerden kurtarın. Eğer gençler bu talana dur demezse, örgütlenmezse, mücadele etmezse Türkiye asla aydınlığa çıkamaz. Bunların çaldıkları, çırptıkları, gasp ettikleri sizin geleceğinizden başka bir şey değildir. Biz üç beş binanın, kiranın derdinde değiliz. Bu ülkenin gençlerinin geleceğini çalıyorlar. Hırsız var diye bağırıyoruz buradan. Bir genel başkan olarak değil, bir arkadaşınız olarak çağrı yapıyorum, gelin siyasette söz sahibi olun. Kendi gelecekleri için başkalarının konuşmasına, onlar adına karar vermesine izin vermesin. Türkiye İşçi Partisi’nin kapıları gençlere sonuna kadar açıktır, gençlerden çalınanların hesabını mahşere bırakmak istemeyen herkesi çağırıyorum. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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