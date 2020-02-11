Bilale Anlatır Gibi Anlattı ! İşte Fetönün Siyasi Ayağı !





FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması… Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

Geçen salı sözlerini "FETÖ'nün siyasi ayağını haftaya anlatacağım" sözleriyle sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 20 soruya 20 cevap veren Kılıçdaroğlu, "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

-Eğlenceli Sohbetler

-Gündem Olan Konular

ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin–

https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv

İnstagram — ilave tv