Bilanço artıyor! Havalimanı morga dönüştürülüyor

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor.

İngiltere’nin ikinci büyük kenti Birmingham’da corona virüsü ölümlerinin hızla artması nedeni ile Birmingham Havalimanı, 12 bin ceset kapasiteli geçici morg haline getirilecek.

Yerel Şehir Konseyi ve Birmingham Havalimanı yetkilileri arasında tesisin geçici morg olarak kullanılmasına ilişkin karar alınırken, geçici morgun ailelerin yas tutmasını ve cenaze düzenlemesini de kolaylaştıracağı ifade edildi.(İHA)

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