Bild’den Erdoğan yorumu: Artık her şey mümkün

Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın batılı büyükelçilere çıkışını manşetine taşıdı. Gazete, “Erdoğan’ın sert çıkışı sırasında TL, dolar karşısında düşüşteydi. Artık kendini kaybediyor ve bu yönetimle her şey olabilir diye endişe içindeyiz“ yorumunu yaptı.

Ali GÜLEN

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarında Almanya Büyükelçisi’nin de bulunduğu, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilere karşı çıkışını manşetine taşıdı.

“Erdoğan’ın büyükelçilere sert çıkışı: Siz kimsiniz?” başlığını kullanan gazete, “Otoriter davranışlarıyla öne çıkıyor. İnsan hakları konusunda titiz olmadığı zaten biliniyor. Muhalefete, eleştirmenlere karşı alaycı davranıyor. Kadın hakları ve hukukun üstünlüğü onun için çok da önemli değil” diye yazdı.

Gazete, bu sözlerin söylendiği anda Türk Lirası’nın serbest düşüşte olduğunu vurguladı. Türk Borsası’nın batı ile yeni bir gerilimden yana büyük korku içinde olduğu da haberde belirtildi.

‘ENDİŞELİYİZ’

Erdoğan’ın, elçiler için “Sizleri ülkemizde ağırlama lüksümüz yok“ dediğini belirten gazetenin Yayın Yönetmeni Yardımcısı Paul Ronzheimer, kısa bir video yorum yayınladı. Ronzheimer, gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirterek, “Erdoğan tamamen kendini kaybediyor. Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz. Türkiye’de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor” dedi.

LİRANIN DÜŞÜŞ GRAFİĞİ

Gazetede, “Erdoğan yönetiminde Türk Lirası’nın düşüşü” başlığı ile bir grafik yayınlandı. Grafikte, Türkiye’deki bazı önemli olaylara yer verildi. 10 Ağustos 2014’te Erdoğan’ın başkan seçildiği belirtilirken, TL’deki ilk derin düşüşün 10 Ekim 2015 tarihli Ankara’daki bombalı saldırı olduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişimi, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Maliye Bakanı olduğu dönem ve sonrası grafikte gösterildi.

Bild daha sonra Osman Kavala’nın tutuklanma ve yargılanma süreci ile ilgili bilgi verdi.

İlginizi Çekebilir Financial Times’tan Erdoğan analizi: Ekonomik gerileme, desteği en düşük seviyeye getirdi