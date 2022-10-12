Bilecikspor taraftarına silahlı saldırı Meclis gündeminde

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İstanbul Kağıthane’de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önünün kesilmesi, camlarının kırılması ve bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılması olayını Meclise taşıdı.

İstanbul Kağıthane’de geçen pazar günü oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önünün kesilerek camlarının kırılması, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 6 el silah sıkılması olayı Meclis gündeminde.

6 EL ATEŞ EDİLDİ

İstanbul Kağıthane’de İstanbul Bayburt Spor 1918 ve 1969 Bilecikspor maçının ardından yaşanan ve 15 dakika süren olaylarda, 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı.

Maçın 90’ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0’dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi.

Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 6 el ateş etmişti.

Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri ateş açan şahsı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

BİLECİKSPOR MAÇI TBMM GÜNDEMİNDE

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün maç sonrası yaşananları TBMM gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması için soru önergesi veren Tüzün, şunları söyledi:

“Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Bilecikspor taraftarlarımızın maç sonunda yaşadıkları talihsiz olaylar için çok üzgünüm.

2. Haftası oynanan Bölgesel Amatör Ligin bu şekilde ülke gündeminde olması, yaşanacak daha büyük olayların önüne geçmek adına alınacak tedbirlerin derhal alınması gerektiğini anlatmaktadır.

Spor müsabalarının bu konular ile anılmaması gerektiğine inanan bireyler olarak derhal gerekli müdahaleler yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum.”

“YETERLİ ÖNLEMLER ALINIYOR MU?”

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması için şu soruları yöneltti:

* TFF tarafından organize edilen ve seyircili oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında saha, tribün ve maç sonu güvenliğini yeterli derecede sağlayacak önemler alınmıyor mu?

* Maç bittikten sonra taraftarların özellikle deplasman takımının taraftarlarının bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmaları niçin sağlanamamıştır?

* Bilecikspor taraftar otobüsüne saldıran kişilere özellikle grubu kışkırtan, sevk eden kişi hakkında işlem yapıldı mı? Hangi işlemler yapıldı? O esnada olay yerinde olan ve saldırıyı önlemekte yeterli çabayı göstermeyen kolluk mensupları hakkında bir işlem yapıldı mı?

* Medyada görüntüleri net şekilde gözüken taraftar otobüsünü hedef alarak silahla 6 el ateş eden şahıs hakkında hangi işlem yapıldı?

* Maç esnasında ve sonrasında çıkan olaylarla ilgili güvenlik yetersizliğimi var? İhmal mi? İhmal var ise görevliler hakkında yapılan işlem var mı?

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