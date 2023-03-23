Bilecik’te görevinden uzaklaştırılan başkana hapis cezası

Bilecik Belediyedeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hakkında açılan bir başka dava nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

“KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRMEDEN YARGILANDI”

Rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hakkında açılan bir başka dava nedeniyle yargılandı. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olan Abdullah Ay, geçen yıl Bilecik Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdür vekili olan eşi Gülnur Ay’ı makamında ziyaret etmiş ve Abdullah Ay, bu ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı, ‘kurum ziyareti’ başlığı ile sosyal medyadan paylaşmıştı.

Bilecik Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin de izinsiz aldığı fotoğrafı, “CHP İl ve İlçe Yönetimini göreve davet ediyorum. İş takipçilerinin diyetini partiye ödetmeyin. CHP’li Belediyede Türkan Saylan kreşimiz kimlere teslim edildi, görün. Türkan Saylan’ın kemiklerini sızlatıyorsunuz. Benim işe aldığım çocuklarınız kimlerin emri altına sokuluyor. Uyanın Uyanın” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Abdullah Ay da izinsiz fotoğraf alıp, sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Şahin, hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlamasıyla dava açıldı.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Başkan Semih Şahin hakkında Bilecik Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesinde, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan hakkında dava açıldı. Son görülen duruşmada mahkeme Şahin’i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ayrıca kararında erteleme de vermedi.