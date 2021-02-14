Bilecik'te kar yağışını izlemek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

BİLECİK (AA) – Bilecik'te arkadaşlarıyla kar yağışını seyretmek üzere çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Cihan K. (27), 2 arkadaşıyla kar yağışını izlemek için Şeyh Edebali Türbesi'nin bulunduğu bölgeye gitti.
Burada kayalıklara çıkan Cihan K, mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Cihan K'yi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Cihan K, sağlık kontrolü için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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