Bilgi evi olacaktı, korku evine dönüştü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı’nda beton alan inşa edilemeyeceğine dair şerh kararı olmasına rağmen parkın ortasındaki havuz ve yeşil alan kazılarak yerine bilgi evi binası inşa edilmek istendi. Belediyeden ihaleyi alan yüklenici firma iflas etti, üç katlı inşaat şehrin orta yerinde kaldı. Bina kısa zamanda madde bağımlılarının mesken tuttuğu bir yer oldu.

Özgür CEBE

Bağlar ilçesindeki 25 yıllık Koşuyolu parkı Refah Partili belediye başkanı Ahmet Bilgin döneminde 1997 yılında hizmete açıldı. Park olduğu için yeşil alanlara betonarme yapı inşa edilemeyeceğine dair şerh bulunmasına rağmen Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu döneminde geçen yıl parkın içine 3 katlı Ali Emiri Bilgi Evi inşa edilmesi için ihaleye çıkıldı.

Parkın orta yerindeki havuz, yeşil alanlar kazılarak yerine betonarme yapının karkası dikildi. Geçen yıl 5 milyon bedelle ihale edilen bu yapının 9 ay önce faaliyete geçirilmesi gerekirken, yüklenici firma artan inşaat ve üretim maliyetleri nedeniyle binayı tamamlayamayacağını belirterek iflas ettiğini bildirdi.

Fesih işlemleri tamamlanırken, metruk bir yapıya dönüşen bina şehrin orta yerinde uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekânı haline dönüştü.



BİLGİ EVİ YAPACAĞIZ DEDİLER KORKU EVİ OLDU

Hava karardıktan sonra fuhuş yapanların, madde bağımlılarının binanın içine girip sabahladıkları, gerek parka giden aileler, gerekse civardaki semt sakinleri yaşadıkları bu tedirginliği yetkililere iletmelerine rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadı.

Öyle ki bazı semt sakinleri, bilgi evi diye inşa edilen ancak korku evine dönüşen bu inşaatın içine giren uyuşturucu bağımlılarına karşı çıktıkları için tehdit edildi.

YENİDEN İHALEYE ÇIKILDI

Çevre sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen metruk yapıyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri ise 2 Eylül’de yeniden ihaleye çıkıldığını duyurdu.

Eski firma ile sözleşmenin fesih sürecinin tamamlandığını, yeni anlaşma yapılan firmanın 9 milyon 300 bin 418 lira bedelle ihaleyi aldığını, inşaatın kaba karkasının bittiği, geri kalan kısmının da 4 ay içinde tamamlanarak yılsonuna kadar amacına uygun biçimde faaliyete geçirileceği belirtildi.

Bilgi evinden 1500 öğrencinin faydalanacağı, hem eğitim ve öğretim, hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerin ücretsiz olacağı ifade edildi.

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