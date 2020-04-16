KARAMAN (AA) – Karaman'da yaşayan ilkokul öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Yavuz Sultan Selim İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Üstün de kumbarasındaki 725 lirayı bağışlayarak destek oldu.

Kampanyadan haberdar olduktan sonra bilgisayar almak için biriktirdiği paraları bağışlama kararı aldığını belirten Arda Üstün, durumu ailesiyle paylaştı. Çocuklarının gösterdiği duyarlılık karşısında duygulanan ailesi Vefa Sosyal Destek ekiplerini arayarak, bağışta bulunmak için yardım istedi. Bağışı teslim almak için Vefa Sosyal Destek ekipleriyle Arda'nın evine giden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, duyarlı davranışından dolayı çocuğa ve ailesine teşekkür etti.

Milli dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bu dönemde her yaştan öğrencinin de yardım etme duygusu ile hareket etmesinin kendisini çok duygulandırdığını vurgulayan Çalışkan, "Arda'ya kampanyaya desteği için çok teşekkür ediyoruz. Böyle duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için de ailesini tebrik ediyorum. Ne mutlu onlara ki Arda gibi evlatları var." diye konuştu.

Mehmet Çalışkan, örnek davranışı sebebiyle Arda'ya hediye de verdi.