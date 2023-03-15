Bilim her zamanki gibi haklı çıktı, çadır kent apar topar tahliye edildi

Diyarbakır’da öğlen sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden kuvvetli sağanak yağış yaşamı felce uğrattı.

Ana yollar, caddeler su altında kaldı. Mesai çıkışında birçok kamu kurumunda çalışan personel bulundukları kurumlardan çıkamayıp mahsur kaldı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki köprülü kavşaklar her yıl bahar ayında olduğu gibi bu yılda kuvvetli sağanak sonucu suyla doldu.

Birçok araç burada sular altında mahsur kaldı. Alt yapısı yetersiz olan köprülü kavşaklar hizmete açıldığı günden beri her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında kuvvetli sağanak yağışlarda tıkanıp sular altında kalıyor. Bu yıl da aynısı oldu.

Toplu taşıma araçları ile özel araçlar uzun süre yolların kapalı olması nedeniyle trafik akışı olumsuz yönde etkilendi. Şehir içinde 15 dakikalık mesafede olan bir semtten bir başka semte gidiş 1 saati buldu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum Hastanesinin morgu da sular altında kaldı. İki hastanin bodrum katları yağmur sularıyla doldu.

TMMOB UYARDI AMA DİKKATE ALAN OLMADI

AFAD ve meteorolojinin yağışların kentte gece saat 24.00’e kadar devam edeceğini açıklamasından sonra depremzedeler için Diyarbakır’ın Silvan İlçesi karayolu üzerindeki Dicle nehri kıyısına kurulan çadır kentte apar topar tahliye edildi.

Üniversite köprüsünün hemen kenarında nehir kıyısına kurulan çadır kentle ilgili TMMOB ve kentteki tüm STK’lar bu bölgenin yanlış olduğunu, her yıl bahar ayı ile birlikte burada su seviyesinin yükseldiğini, olası sel ve su taşkınları ile baraj kapaklarında bir olumsuzluk yaşanması halinde depremzedelerin olumsuz yönde etkileneceklerine dair hayati önemde uyarılarda bulundu ve bundan derhal vazgeçilmesinin altı çizildi.

Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, olası yangın riskine karşı bu bölgeyi özellikle seçtiklerini savundu.

450 AİLE APAR TOPAR TAHLİYE EDİLDİ

Meteorolojinin yağışların etkisini artıracağı uyarısından sonra olası su baskını, nehirde su seviyesinin yükselme riskine karşı nehir kıyısına kurulan 4200 çadırdan oluşan çadır kent bugün akşam saatlerinde apar topar tahliye edildi.

Alınan tüm önlemlere rağmen çok sayıda çadır yağmur sularıyla doldu. Valilik kararıyla tahliye edilen aileler bu kez de Kızılay’a ait rehabilitasyon merkezine geçici olarak yerleştirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, çadır kentte barınan depremzedelerin, meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın tahliyeleri valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımızca devam etmektedir. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşlarımızın tekrar çadır kente yerleşmeleri sağlanacaktır. Hâlihazırda, çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” denildi.