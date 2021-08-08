Bilim insanları 3. kez Kavacık köyüne ‘Karma OSB yapılamaz’ dedi

Kavacık Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi için köy halkının başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda, bilirkişi heyeti 3. kez “Kavacık köyüne karma OSB yapılamaz” görüşüne yer verdi. Üç farklı raporda haklılıklarının ortaya çıktığını belirten köylüler, “Türk adaleti tarafından da haklı bulunmamızı bekliyoruz” dedi.

HALIL ATAŞ

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) karşı köy halkının başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor.

HAZİRANDA BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPMIŞTI

Kavacık köylüleri ve müdahil S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kooperatifi’nin Edirne İdare Mahkemesine, Uzunköprü ilçesi, Kavacık Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin (Karma OSB) tarım dışı amaçla arazi kullanım iznine itiraz için açılan davada 16 Haziran 2021 günü bilirkişi ziyareti yapılmıştı.

“TARIM VE DOĞA ZARAR GÖRECEK”

Heyette görev alan bilim insanları, 29.07.2021 tarihli hazırladıkları raporda şu görüşe yer verdiler;

“Faaliyet alanının bulunduğu alanın etrafında yerleşim yeri, sulama göleti, tarım alanları, orman alanları, mera alanları ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler ve burada yaşayan canlılar birbirine bağlıdır.

Yaşam koşulları açısından birbirlerinden etkilendiklerinden, bu bölgeye Karma Organize Sanayi Bölgesi yapılması durumunda tarımsal üretimin zarar göreceği ve doğanın zarar görmesi durumunda da bunun telafisi mümkün olmayacağı için; dava konusu alanda yapılması planlanan ‘Karma Organize Sanayi Bölgesi’ için uygun bir alan/bölge değildir.

Tarımsal üretim için çok önemli olan bu bölgenin tarımsal üretim yapmak için kullanılması gerekmektedir. Tarımsal üretim dışında hiçbir şey için kullanımı uygun değildir.”

“ÜÇ FARKLI RAPORDA DA HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI”

Kavacık köylüleri, bilim insanlarının hazırladığı 3. raporunda kendilerini haklı çıkardığını belirterek şunları söylediler;

“Raporda, köyümüzde kurulmak istenen Karma OSB’nin doğaya, çevreye, tarıma zarar verecegini ve köyde yaşayan köylüye yaşam hakkı tanımadığını, açıkça ifade etmektedir.

Açık olan 3 ayrı davada farklı bilim insanlarının 3 farklı raporu da Kavacık köylüsünün haklılığının ispatıdır.

3 yıldır sürdürdüğümüz haklı hukuk mücadelemizde, hukuka va adalete olan inancımızla, Türk adaleti tarafından da haklı bulunmasını bekliyoruz.”

“BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞTIR”

Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, daha önceki açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne İdare Mahkemesinde Kavacık Köy Muhtarlığı adına açtığımız davada, yapılan keşif sonucu hazırlanan akademik bilirkişi raporuyla, Kavacık köylülerinin davalarının haklılığı ve itirazlarının doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.”

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