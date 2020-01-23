Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü yılanlardan insanlara geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona virüsü dünyanın kâbusu olmaya başladı.

11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim insanları yeni bir açıklamada bulundu.

Bilim insanları virüsün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna varıldığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILAN İLK HASTALARIN ÇOĞU…

Yapılan araştırmada, Çin’in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğuna dikkat çekildi.

YILANLAR YARASA AVLAYARAK BESLENİYOR

Wuhan’da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı.

Bu bilgiler ışığında, yeni tip Corona virüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

YILANLAR SON DERECE ZEHİRLİ

Öte yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise Çin krait yılanı (Bungarus multicinctus) ve Çin kobra yılanının (Naja atra) son derece zehirli olduğunu hatırlatırken, bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiğine de dikkat çekti.

TEDAVİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son 17 yılda farklı tipte Corona virüsü yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip Corona virüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı. İHA

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