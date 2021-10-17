Bilim insanları: Moderna ve Pfizer aşıları varyantlara karşı da etkili

Yeni bir çalışma, Moderna ve Pfizer Covid aşılarının, son derece bulaşıcı Delta da dahil olmak üzere bir dizi corona virüsü varyantına karşı koruma sağladığını doğruladı.

Sozcu.com.tr

Yale Üniversitesi’nde immünobiyoloji profesörü olan çalışmanın yazarlarından Akiko Iwasaki, aşıların Delta dahil, çoğu varyanta karşı yüksek düzeyde antikor yarattığını söyledi. Iwasaki ayrıca; iki dozun bir taneden daha iyi olduğunu da belirtti.

Nature dergisinde yayınlanan bulgulara göre, destekleyici aşılar enfeksiyona karşı korunmaya da yardımcı olabilir.

Araştırma için araştırmacılar, aşılamadan önce Kasım 2020 ile Ocak 2021 arasında 40 sağlık çalışanından kan örnekleri topladı. Takip eden haftalarda, gönüllüler Moderna veya Pfizer-BioNTech aşılarının birinci ve ikinci dozlarını aldıktan sonra daha fazla kan örneği toplandı.

İKİNCİ DOZ ÇOK DAHA ETKİLİ

Ardından kan örnekleri, şu anda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yaygın suş olan Delta da dahil olmak üzere 16 corona virüsü varyantına maruz bırakıldı. Aşılamadan sonra toplanan kan, gelişmiş bağışıklık tepkisi gösterdi, ancak bu, varyant ve bireye göre değişiklik gösterdi. Genel olarak, bağışıklık tepkisi Delta varyantına karşı güçlüydü ve hatta ikinci doz aşı olan katılımcılar için daha da güçlüydü.

Araştırmacılar ayrıca, aşılamadan önce Covid olan kişilerin, aşı olduktan sonra hiç enfekte olmayanlara göre daha güçlü bir bağışıklık geliştirdiğini gördüler.

Iwasaki, ilk enfeksiyondan kurtulmanın, ilk aşıyı yaptırmak gibi olduğunu belirtirken, güçlendirici bir dozun benzer bir etkiye sahip olabileceğini ve enfeksiyona karşı koruma sağlayan antikor ve T hücrelerinin seviyelerini artırabileceğini öne sürdü.

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