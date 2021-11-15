Bilim insanlarından heyecanlandıran gelişme: Alzheimer aşısı yolda

Fareler üzerinde incelemelere devam eden bilim insanları bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir aşının Alzheimer’a neden olan proteinlerle mücadeleyi artırdığını tespit etti.

Sozcu.com.tr

ABD ve Almanya’da görevli bilim insanları, deney fareleri üzerinde devam eden aşı geliştirme çalışmalarında dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Bilim insanları, beyinde oluşan amiloid proteinleriyle mücadele etmeye yardım eden ve bağışıklık sistemini geliştiren aşının başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları Alzheimer hastalığına karşı bir aşı geliştirilebileceğini duyurdu.

“DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİSİ OLACAK”

Leicester Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarından Profesör Mark Carr, çalışmaların umut verici olduğunu açıklarken, aşının farelerde hafıza kaybını azalttığı ve insanlar üzerinde çalışmalara da devam edileceğini söyledi.

Beyindeki amiloid beta proteininin beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi engellediği ve bu sebeple demansa sebebiyet verdiği kaydedildi. Bilim insanları farelere aşının yapılmasının antikorları tetiklediğini ve bu sayede nöronların tekrar çalışmaya başladığını açıkladı. Uzmanlar, beyindeki glikoz metabolizmasını artırdıklarını belirtti.

Profesör Carr, “Her ne kadar bu teknoloji erken dönemlerinde olsa da bu sonuçlar insanlarla yapılan klinik denemelerde de tekrarlanırsa bu dönüştürücü olabilir. Alzheimer semptomları tespit edildikten sonra potansiyel olarak hastalığın önüne geçilebilecek” dedi.

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