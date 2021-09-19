Bilim insanlarından korkutan keşif: Covid-19’un en yakın türü yarasa mağarasında bulundu

Bilim insanları, Asya ülkesi Laos’taki yarasa mağaralarında corona virüsünün en yakın türünü keşfetti.

Sozcu.com.tr

2019 yılının son haftalarından beri dünya çapında 228 milyondan fazla insana bulaşan ve 4.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları salgının başlangıç noktasını ve kökenini tespit etmek için yoğun çaba sarf ederken Fransa’nın ve Laos’un önde gelen bilim insanları endişe verici bir keşifte bulundu.

Fransa’nın saygın kurumlarından Pastör Enstitüsü ve Laos Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, Laous’un kuzeyindeki mağaralarda corona virüsü yani SARS-CoV-2’nin en yakın akrabalarını bulduklarını duyurdu. Yüzlerce yarasanın arasında barınan bu virüsün Covid-19 ile benzer özellikte olduğu ve enfeksiyona sebep olabileceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayınlanmak üzere hazırlanan araştırmada küçük nalburunlu yarasaların arasında virüsün keşfedildiği kaydedildi. Uzmanlar, corona virüsünün de yarasalardan çıkmış olabileceğini açıkladı. Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Pastör Enstitüsü’nde görevli Marc Eloit, “Laos’ta bulunan BANAL-52, BANAL-103 ve BANAL-236 isimli virüsler bu zamana kadar SARS-CoV-2’nin en yakın ataları. Bu virüsler corona virüsünün çıkışına etki etmiş olabilir ve hastalığın doğrudan insanlara bulaşmasına tehdit oluşturabilir” dedi.

“COVID-19 GİBİ OLABİLİR”

Araştırmada keşfedilen yeni virüslerin Covid-19 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olduğu kaydedilirken araştırmayı değerlendiren Sydney Üniversitesi’nde görevli Edward Holmes, “Başlangıçta SARS-CoV-2’ye benzeyen virüsler bulunmuyordu. Fakat şimdi doğayı daha çok incelemeye ve benzer gen dizilimine sahip örnekler bulmaya başladık” dedi.

Öte yandan Fransız ve Laoslu bilim insanları, “Araştırmalarımız gösteriyor ki yarasaların sebep olduğu bu yeni virüsler, SARS-CoV-2’nin erken dönemlerinde olduğu gibi insanları etkileme potansiyeline sahip” ifadesini kullandı.