Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca: Telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve corona virüsüyle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulumuz bugün vaka sayılarının seyri, aşı programımız ve Bayram tedbirlerini görüşmek üzere toplandı. Bildiğiniz gibi hızlı bir aşı programı yürüterek bugün itibariyle 60 milyon dozdan fazla aşı uyguladık.

*Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 1 doz aşısını uygulamak istediğimizi ve Bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik.

*İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz.

“SON BİR HAFTADA VAKA SAYILARI ARTTI”

*Fark edeceğiniz üzere son bir haftada vaka sayılarında bir yükselme eğilimi var. Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor.

İNGİLTERE ÖRNEĞİNİ VERDİ

*Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda onbinlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor.

*Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek. Koronavirüs tabiatı gereği mutasyona uğruyor ve varyantları bulaşma hızını ya da hasta etme kabiliyetini artırabiliyor. Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz.

BAYRAM UYARISINDA BULUNDU

*Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım.

İKİ DOZ ARASI SÜRE DEĞİŞTİ

*Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler.

*Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır.

“TELAFİSİ GÜÇ GÜNLERLE KARŞILAŞABİLİRİZ”

*Aşı programımızın başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi var. Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır.

*Bu vesile ile şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve mutlulukla nicelerine sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı diliyorum.

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