Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan çarpıcı yüz yüze eğitim ve tedbir açıklaması

Türkiye’de günlük vaka sayıları 30 bin sınırında seyrediyor. Yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceği tartışılırken Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı daha gerçekleştirdi. Türkiye’de de görülen ‘Mu varyantı’, yüz yüze eğitim ve corona aşısının da ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama ve corona virüsüyle mücadelenin ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, “Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız” dedi.