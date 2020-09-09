Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, toplantı bugün mü?

Corona virüse dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişine dair son durumun yanı sıra okulların durumu ve alınacak yeni önlemlerin de görüşülmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı genel olarak Çarşamba günleri toplanıyor. Ancak bu hafta için resmi bir açıklama yapılmadı. Kurul geçtiğimiz hafta 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de toplanmıştı

BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA NELER AÇIKLADI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekildeydi…

* Salgın ülke genelinde kontrol altındadır ancak önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı bir dönem var. Corona virüsünün bu hastalıklarla birleşmesi mümkündür. Ancak yeni tedbirler alındı ve mücadelemizin şekli değişecek. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz.

* En büyük kaynak bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri görüyoruz. O nedenle de düğünlerle ilgili bütün Türkiye’de bugün Bilim Kurulu’muzda da gündem olan daha önce 14 ilde alınmıştı, bütün Türkiye’de düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli organizasyonda olmaması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulu’muzun önerisi oldu, sünnet düğünleri de dahil olmak üzere.

* Şu an iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay vermiş oldu faz 3 çalışması için. Her biri için farklı 8-10 merkezde çalışmalar devam ediyor olacak. Gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor. Bu çalışmaları bizim biliyor olmamız, daha sonra kullanım için de son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum.

* Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre baştan 4 ay önce atama dönemi yaşamıştık. Önümüzdeki dönemde devreye girecek olan hastanelerimiz olacak. Konya açıldı, İstanbul’da Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılacak.