Bilim Kurulu topu Bakan’a attı… “Bunu Bakan Bey veya Bakanlık açıklayabilir”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, karantina altında tutulan, Türkiye’deki ilk corona virüs vakası ile ilgili önemli detayları açıkladı. Avrupa üzerinden Türkiye’ye girdiği bilinen hastanın uçakla Türkiye’ye geldiğini duyurdu.

DHA’ya konuşan Kara, hastanın yurtdışında virüsü aldığını belirterek “Geldikten sonra Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını ve o temasları da bizim ulaşıp, şu anda kontrol altına aldığımızı, izolasyon altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz” dedi.

“TEMAS” NEDİR?

Söz konusu kişi ile birlikte yakınlarının da gözlem altında olduğunu ifade eden Kara, enfekte kişiyle temas ve temas edenler için ise şu ifadeleri kullandı:

* Temas, derken benim sizinle yan yana 1-2 saniye durmam, yanınızdan geçmem, bunlar temas olarak değerlendirilmemeli.

* Bir metreden yakın mesafede yaklaşık 10 dakika bulunmak, karşılıklı konuşmak ya da aynı ortam içerisinde, aynı kapalı alanda, aynı odada birkaç saat bulunmak bunlar temas.

UÇAKTAKİLERİN DURUMU NE?

* Aynı lokantada, aynı masada durmak risk değildir, aynı yerde bir metreden daha uzak mesafede bulunmak, bunlar da açıkçası risk olarak değerlendirilmemelidir.

Temas tanımını bu ifadelerle açıklayan Kara, aynı uçakta seyahat edenlerle ilgili ise şunları söyledi:

* Uçaktakiler veya diğerleri, onlar için açıkçası bir şey söylemem çok doğru değil, belki bunu Bakan Bey veya Sağlık Bakanlığı açıklayabilir.

Önceki gün tespit edilen enfekte hasta ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, uçaktaki yolcu sayısı, kaç kişinin karantinada ve gözlem altında olduğunu açıklaması bekleniyor.

ŞÜPHELİ UÇAK KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Hastanın uçakla Türkiye’ye giriş yapması akla İran’dan gelen ve karantinaya alınan uçağı getirdi. 25 Şubat’ta Corona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği İran’da yaşayan Türk vatandaşlar, 25 Şubat’ta düzenlenen özel bir uçak seferiyle Ankara’ya getirilmişti.

Kum ve Meşhed geçmişi olan yolcular nedeniyle tüm uçağa karantina tedbiri uygulanmıştı. Yolcuların bir kısmı hastanelerde bir kısmı ise evlerinden çıkmamak kaydıyla 14 gün gözlem altında tutulmuştu.

HEPSİ TABURCU EDİLMİŞTİ

İran’da görülen Corona virüsü salgını nedeniyle 15 gün önce Türkiye’ye getirilen ve Ankara’daki 2 hastanede gözlem altında tutulan 132’si yolcu, 10’u mürettebat 142 kişiden 65’i test sonuçlarının negatif çıkması üzerine dün taburcu edilmişti. İran’da hastalığın merkezi olarak kabul edilen Kum ve Meşhed kentlerine gitmeyen mürettebat ve bazı yolcular ise karantina sürecini evlerinde geçirmiş ve hastalık bulgusuna rastlanmamıştı.

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