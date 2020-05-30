Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: Bu virüs bizi bırakmayacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran’da başlayacak normalleşme süreci öncesi uyarılarda bulundu. Özlü, Youtube hesabından yaptığı açıklamada bütün dünyada normalleşme sürecinin başladığına dikkat çekerek vaka sayılarının artarak salgının tekrar başlamaması için hijyen, maske ve mesafe kurallarına 7’den 70’e herkesin uyması gerektiğini söyledi.

“KURAL DEDİĞİMİZ ŞEY SON DERECE BASİT: MASKE, MESAFE VE HİJYEN”

Özlü şöyle konuştu:

* Normalleşme süreci 1 Haziran itibariyle hız kazanacak. Herkeste bir endişe var; ‘Salgın başa döner mi? Vaka sayılarımız artar mı?’ diye.

* Endişe duymakta haklısınız. Endişe faydalı bir şey çünkü endişe bizi tedbir almaya yöneltir. Normalleşmeyi yapmak zorundayız ama bunu yaparken mutlaka kurallara uymamız lazım.

* Aslında kural dediğimiz şey son derece basit. 7’den 70’e herkesin yapabileceği kadar basit. Maske, mesafe ve hijyen. Bunu herkes uygulamalı. Sadece benim uygulamam yeterli değil. Ben, sen, o, biz, siz, onlar…

* Hepimiz birlikte bunları uygulamalıyız ki etkili olsun. Kendimiz de uygulayacağız uygulamayan varsa nazikçe uyaracağız. Bunu uygulayan kişiler, müesseseler, kurumlar, işletmeler, mağazalar onları tercih edeceğiz.

* Uygulamayan, dikkate almayan, kurallara uymayan işletmelerden, mağazalardan, dükkanlardan mal ve hizmet almamaya çalışacağız. Onların yöneticilerini uyaracağız.

* Bu işletmeler hakkında puanlamalar yapacağız kurallara uyup uymadıkları hakkında ki bu şekilde toplumsal duyarlılık oluşsun ve iyileşme sürecine hepimiz katkı sunalım.

‘BU VİRÜSLE BERABER YAŞAYACAĞIZ’

Normalleşme sürecinin başlamasının bir zorunluluk olduğunu ifade eden Özlü sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sadece biz değil bütün dünya yapmak zorunda. Zaten yapıyorlar. Bu normalleşme süreci sadece bizde değil bütün dünyada başladı. Çünkü bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak.

* Bu virüsle beraber yaşayacağız. Yoksa aylarca, yıllarca evde kalacak değiliz. Ama bunu yaparken virüse tekrar fırsat tanımayacağız. Salgını tekrar başlatmayacağız. Bu mümkün.

* Nasıl ki, ateşten yanarız diye ateşe kullanmayı bırakmıyoruz, sıcak bir şeyi tutarken nasıl kalın bir eldiven veya maşa kullanıyoruz. Aynı şekilde virüse rağmen maske, mesafe ve hijyen ile korunarak her işimizi yapabiliriz.

* Bu kurallara uymak koşulu ile her türlü normal hayatımıza dönebiliriz. Endişe duymakta haklısınız ama bu endişe bizi tedbir almaya götürüyorsa faydalı bir görev yerine getirecektir. Yeni normale hepimiz alışacağız. (ANKA)