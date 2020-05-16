Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni formatlar geliştirmeliyiz!

Yazan:
Alaturka Online
-

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından corona virüsü konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“YENİ FORMATLAR GELİŞTİRMELİYİZ”

Özlü, şunları belirtti:

* Taziye, iftar, gün, nişan, söz, sünnet, mevlüt, düğün, kutlama, parti, bayramlaşma, toplantı gibi kalabalık organizasyonları eskisi gibi yapamayız. Bunlar için sosyal mesafeyi koruyan, temasa izin vermeyen yeni formatlar geliştirmeliyiz. Virüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız.

* Birbirimize değer verdiğimizi, ilgimizi, saygımızı, sevgimizi, sevincimizi, heyecanımızı, coşkumuzu dokunmadan ve fiziksel mesafeyi koruyarak ifade edebilmenin, paylaşabilmenin yollarını geliştirmeliyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız.

* Sokakta, pazarda, markette, kuyrukta telaş ve acele etmemek; sabırlı ve başkalarına saygılı olmak; kurallara uyup belirli bir disiplin içinde hareket etmek; sosyal mesafeyi mutlaka korumak ve maskeyi usulüne uygun şekilde takmak gerekiyor. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmeliyiz.

* Kalabalık, kapalı, havasız alanlardan mümkün olduğunca uzak duralım. Evden zorunlu değilse çıkmayalım. Bunaldığımızda AVM’lere, kalabalık caddelere, pazar yerlerine gitmek yerine; açık havada, diğer kişilerden uzak, doğayla hemhal olalım. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmeliyiz.

İLGİLİ HABERCorona virüsü onları da vurdu! Taşıyıcı anneden doğan bebekler ortada kaldıCorona virüsü onları da vurdu! Taşıyıcı anneden doğan bebekler ortada kaldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?