Bilim Kurulu üyesi: Vakalarda patlama olabilir! Yasaklar gelebilir

NTV’de açıklamalarda bulunan Özlü, tatil yerlerinde oluşan yoğun kalabalıkların etkisini “Bayram sonrası bunun yansıması olacaktır. 7-10 gün içerisinde bu tablo kendini belli edecektir” diye yorumladı.

İKİNCİ DALGA AÇIKLAMASI

“2. dalga gelir mi?” sorusuna Özlü, “Salgın devam ediyor. İkinci dalgadan bahsetmek mümkün değil çünkü pandemi devam ediyor henüz durmuş değil. Bir ara hiç olmadı. Salgın başlangıca göre daha da ilerleyerek devam ediyor. Hastalık yapma potansiyelinin azaldığına dair bir gözlem de yok” yanıtını verdi.

“Piki tamamlayıp inişe geçtik ama bu iniş sürecinde de bir yerde takılıp kaldık. Güvenli bir noktada değiliz” diyen Özlü, “Önümüzdeki güz dönemine daha iyi girmemizde yarar vardı ama bu bayramlaşmalar, tatil, turizm sezonu, belki önümüzde okulların açılmasıyla bu güze girişte de vaka sayılarını yeterince azaltamayacağımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“YASAKLAR GELEBİLİR”

Yeniden yasaklamaların gelme ihtimalini değerlendiren Özlü, şöyle konuştu:

* Bu yasaklamalar uzun süre sürdürülebilirliği yok. Bunu bütün dünya anladı. Normalleşme adımları atılmak zorunda.

* Önümüzdeki bir yıl daha muhtemelen virüsle mücadele devam edecek. Hayatı sürdürmemiz lazım. Ancak yasaklara geri dönüş olabilir.

* Eğer rakamlar tekrar yükselme trendine dönerse yasaklamalar gelebilir.

“VAKALARDA PATLAMAYA YOL AÇABİLİR”

Özlü, “Maalesef bayramlaşma sürecinde, tatil yerlerinde görüyorum çok yakınlaşmalar var. Yeniden vakalarda bir patlamaya yol açabilir” dedi.

“HERKES ÇOK DAHA FAZLA DİKKAT ETSİN”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da Twitter hesabından kitlesel hareketlerin artışının corona virüsü vaka sayısındaki artışla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

* Önümüzdeki haftalar herkes kendisine çok daha fazla dikkat etsin, mümkünse kalabalıklara ve kapalı ortamlara girmesin.

* Bu ortamlarda maskesiz durmasın, diğer insanlarla mesafesini korusun ve bol bol ellerini yıkasın.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Kurban Bayramı süresince sahillerdeki doluluğa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” mesajıyla vatandaşları uyarmıştı.